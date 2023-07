Figure femminili in equilibrio di luci per la personale di Fabio Crimaldi

Negli eleganti spazi del Tennis Petrarca, Fabio Crimaldi ha presentato la sua personale con una carrellata di figure femminili che interpretano le figlie del Dio Acheloo, Leucosia, Partenope e Ligea, la guerra tra Russia e Ucraina, la composizione geometrica, la donna come madre-terra e le tematiche ecologiche e un ritratto femminile che rievoca i grandi ritratti boldiniani e della bella Epoque. Sono opere fotografiche che coniugano l’equilibrio di luci, dove toni e mezzi toni sono creati con professionalità e sensibilità, e i corpi femminili nella loro eleganza naturale, si completano con il body painting ed elementi scelti, parti integranti per definire la ricerca sempre in itinere di Fabio che dimostra di saper costruire nelle sue immagini il rapporto tra immagine e significato. I rimandi a suadenze caravaggesche, nelle luci e nei contrasti con il fondo nero assoluto di Leucosia, oppure la tenue luce che avvolge il velo del ritratto femminile e mette in maggior risalto il candore del volto con il rossetto quasi pittorico.

Sin dalla prima lastra di Cornelius del 1839 con il suo ritratto, la storia della fotografia ha visto svilupparsi un genere che dalla pittura mutuò le basi della ritrattistica come nella seconda metà dell’ottocento fece Nadar con lo svilupparsi delle tecnologie e del superamento del dagherrotipo.

Nel novecento il ritratto femminile soprattutto delle adolescenti e preadolescenti ad opera di David Hamilton con la sua famosa «sfocatura Hamiltoniana» segna un cambio di gusto nell’opinione pubblica negli anni settanta e ottanta, non senza problemi etici e di molestie per il fotografo. Ma la fotografia in studio, soprattutto per spinta della moda si spinge sempre più alla ricerca di una perfezione stilistica e di composizione, a supporto della tecnica e sensibilità dei fotografi.

Grande affluenza di amanti e amici della fotografia napoletana e persone comuni, che hanno incontrato l’artista dopo la presentazione del critico Gianni Nappa. Una sorpresa per molti, che pur conoscendo l’artista, sono rimasti affascinati e colpiti dalla serie di corpi femminili che Crimaldi ha saputo rendere efficaci e naturali, esaltandone la forza espressiva dei volti e la dinamica dei corpi. Come detto anche da Nappa, l’artista ha a cuore la salvezza dell’estetica e della bellezza come via possibile verso un rinascimento di valori e cultura.

