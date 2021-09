Modena, da venerdì il primo "Fuori Festival Filosofia": due giorni di mostre, musica e performance

A Modena avrà inizio il 17 settembre con la durata di 2 giorni il Fuori Festival Filosofia, "Fuorisophia", a cura di Marco Mango in collaborazione con Simone Ghiaroni e Luca Spaggiari, un collettore di eventi per creare altri sguardi e contenuti, fatti di incontri, conversazioni, visioni e sensazioni, sempre nell'ottica libera di dare spazio dove non c'è. Mostre, musica, performance, incontri culturali, presentazioni di libri in luoghi sfitti o vuoti del centro di Modena e non solo, in concomitanza col Festival filosofia. Non è un «contro festival», ma un'iniziativa «con» il Festival. L'idea fondamentale è aprire spazi di creatività e cultura multi vocali, con la moltiplicazione dei canali di espressione (arte, danza, parola…), fuori dalla struttura grande maestro/platea, in un'ottica partecipativa, collettiva, di gioia e condivisione. Alcuni degli interventi saranno tenuti da persone emergenti o «laterali» della scena culturale italiana e non solo. Giuseppe Sofo è ricercatore a Cà Foscari ed esperto di traduzione e letterature postcoloniali ci porterà in viaggio attraverso la letteratura. Marco Dallari, pedagogista e uno dei massimi esperti italiani di didattica dell'arte ed educazione presenterà il suo ultimo libro «La zattera della bellezza».

APPROFONDIMENTI IL TRUCCO Napoli, il boom delle targhe coperte per violare la Ztl: i furbetti... IL RICONOSCIMENTO Maurizio de Giovanni riceve la laurea ad honorem alla Federico II:... IL FESTIVAL Festival della Filosofia in Magna Grecia a Napoli per una riflessione...

Divina Archeologia, per le celebrazioni dantesche una nuova mostra al MANN

Francesco Marradi, Deputy Program Director presso Eurofighter Programme Office, Italian MoD, attraverso il gioco porterà all'interno di Matrix. Dario De Santis (Modena 1980), storico della scienza presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) dell'Università degli Studi di Udine e collabora con il centro interdipartimentale di ricerca Aspi, racconterà il valore della scienza per fare la storia del presente. Rodolfo Maggio, antropologia economica dei valori morali, Università umanistica di Torino, parlerà del valore morale e del valore economico.