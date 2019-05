Giovedì 9 Maggio 2019, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 16:08

Nella Palestra Grande degli Scavi è stata presentata in anteprima la mostra «Vanity: storie di gioielli dalle Cicladi a Pompei», in programma dal 10 maggio al 5 agosto.In vetrina preziosi in oro, argento e bronzo provenienti dalle isole greche e dai siti archeologici campani.