Teatro San Carlo, standing ovation al Rudolfinum di Praga

Una standing ovation e oltre dieci minuti di applausi hanno accolto ieri sera l’orchestra e gli allievi dell’accademia di canto del lirico di Napoli, diretti da Maurizio Agostini impegnati in un concerto su musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

Completamente sold out la sala Dvořák dell’auditorium Rudolfinum il cui pubblico ha espresso grande consenso e ha riservato una calorosissima accoglienza a tutti gli artisti del Massimo napoletano.

Soddisfazione e congratulazioni sono state espresse anche dalla sottosegretaria agli esteri delegata alla cultura Maria Tripodi, che ha voluto ricordare il prestigio dello storico teatro napoletano.

La tournée del teatro di San Carlo a Praga rientra nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.