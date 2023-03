“In dimora”, in Campania tornano i tuor guidati gratuiti nelle dimore storiche

Dopo il successo dei primi quattro eventi organizzati durante le scorse festività natalizie, torna "in dimora", il ciclo di aperture straordinarie di dimore storiche in Campania, visite accompagnate dalla musica di artisti come Flo, Gabriele Esposito, Roberto Colella, Comoverão e Gnut.

Dal 31 marzo al 21 aprile, Palazzo Tommaselli ad Alvignano (Caserta), il Castello di Gesualdo (Avellino), Palazzo Nucci a Cicciano (Napoli), Palazzo Cocozza di Montanare a Piedimonte di Casolla (Caserta) e Torre Volpe a Melito di Prignano Cilento (Salerno) ospiteranno cinque appuntamenti del progetto di valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali, programmato e finanziato dalla regione Campania e prodotto e promosso dalla Scabec.

Un'occasione per scoprire i tesori campani noti e meno noti custoditi nelle antiche dimore, beni di rilevante interesse storico-artistico e per questo tutelati dallo stato, accompagnati dai proprietari che potranno raccontarne la storia e il patrimonio culturale preservato al loro interno, in un percorso che prevede degustazioni e performance musicali. Per tutte le location sono previsti tre turni di visita, a titolo gratuito, con 30 partecipanti ciascuno, con inizio alle 17, 18 e 19.