In mostra al Capri Palace Juimerah le grandi tele dei maestri del '600-'700

In mostra al Capri Palace Jumeirah ad Anacapri gli antichi dipinti del 600’ e 700’ de La Pinacoteca. A partire dal 24 settembre sino al 10 ottobre un ampio spazio dell’albergo a 5 stelle lusso al Capri Palace Jumeirah diventerà una vera e propria sala espositiva di tele prestigiose, antichi dipinti raffiguranti scorci ed ambientazioni di una Napoli che resta ormai solo nel ricordo a cavallo di tre secoli 600’, 700’ ed 800’ con opere dipinte dai grandi maestri pittori italiani e stranieri come Andrea Vaccaro risalente al 1600, opere di Salvator Rosa il grande pittore napoletano di cui saranno messi in mostra i paesaggi dipinti ad olio su tela, Luca Giordano il famoso pittore la cui famiglia ha uno stretto legame con l'isola e che a Capri gli eredi aprirono nel 1800 una galleria di quadri che è rimasta aperta sino ad una ventina di anni orsono, Abraham-Louis-Rodolphe Ducros grande pittore svizzero del 1700 e Anton Sminck van Pitloo artista olandese del 1800. Un vero e proprio museo d’arte antica inserita nel Capri Palace che ospiterà la mostra che chiuderà i battenti il 10 ottobre e che il 24 settembre sarà inaugurata alla presenza delle autorità civili e militari, imprenditori e tanti appassionati dell’arte che sicuramente in quest’autunno ad Anacapri avranno l’occasione di ammirare tele che sono state ospitate in gallerie e musei di fame internazionale. A trasferire sull'isola azzurra ed organizzare la mostra è stato il curatore Fabrizio Calandra che insieme al padre condivide la passione per la pittura antica e ottocentesca, italiana ed internazionale, e che con spirito innovativo estende la visibilità e l’interazione della galleria attraverso i canali web ed attività di social media marketing.

Insieme partecipano regolarmente alle più importanti fiere d'arte italiane a carattere internazionale tra cui la Biennale dell'Antiquariato di Firenze, al Gotha di Parma, ecc.