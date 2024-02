La mostra personale di Cesare Accetta da Al Blu di Prussia

Da venerdì 9 febbraio, nella galleria Al Blu di Prussia (via Gaetano Filangieri, Napoli), c'è “Drama”: la personale del fotografo Cesare Accetta che torna a esporre in città dopo otto anni. A cura di Maria Savarese, la mostra si compone di quattro grandi fotografie a colori, eseguite in esterno, allestite nello spazio d’accesso. Poi quindici ritratti in bianco nero, realizzati in studio, insieme con un video proiettato nella parete di fondo che fa da contraltare a un altro in sala cinema.

Entrambi i cicli dei lavori risalgono a qualche anno fa: le prime, sono state eseguite nel 2020 durante una residenza a Punta della Campanella, vicino Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina; le altre, invece, cominciate e terminate fra il 2018 ed il 2023.

«Drama», scrive la curatrice Maria Savarese nel testo di accompagnamento alla mostra, «può essere considerato come un ulteriore capitolo di un catalogo iniziato con “In luce” otto anni fa e dedicato all’umano nell’infinita varietà dei tratti e degli atteggiamenti, dove ancora una volta è la relazione dell’autore con la luce, e quindi con la visione, l’unica direttrice dell’applicazione dedicata all’oggetto, ovvero il corpo, esposto o meno ad essa»