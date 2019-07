Le opere di Jane Fletcher in mostra itinerante a Capri

Mercoledì 10 Luglio 2019, 21:51

“Art Through Capri”, l’arte attraverso Capri, questo il titolo della mostra itinerante su più corner dell’isola, tra eleganti boutique, luxury hotels e templi del gourmet caprese che, Jane Fletcher, artista newyorkese, caprese d’adozione, ha scelto come spazi espositivi per la sua personale di dipinti in mostra fino a fine luglio.Le opere di Jane riflettono la sua fascinazione per i colori e le luci dell’isola azzurra. Nei suoi dipinti l’artista americana cerca di racchiudere il suo amore per la terra, le sfumature marine e celesti che solo Capri riesce ad offrire. I dipinti della Fletcher sono una celebrazione della più intima bellezza dell’isola ed onorano le persone che l’hanno eletta come propria dimora. Un percorso suggestivo e multisituato per l’esposizione delle sue opere, quello scelto da Jane, che passa per gli storici e più prestigiosi Hotel di Capri: La Scalinatella, Il Punta Tragara, Il Grand Hotel Quisisana e Casa Morgano, per inoltrarsi tra le botteghe dove si crea lo stile made in Capri, come: Le Farella, Eco Capri, Laboratorio Capri e tra i bijoux di Grazia e Marica Vozza e la Campanina, per arrivare perfino in due templi della gastronomia caprese come La Capannina e Villa Margherita.Jane Fletcher vive tra Capri e New York. La sua formazione passa per l’Art Students League di New York City, sin dalla tenera età di 15 anni, ed arriva a Los Angeles grazie al supporto di alcuni enti come la Fondazione Ford ed il Museo d’arte della Contea di Los Angeles, che hanno creduto nel suo talento. Sempre a Los Angeles Jane consegue un master in Belle Arti ed ottiene grandi riconoscimenti come scenografa televisiva ad Hollywood, guadagnando diverse nomination agli Emmy. Il suo primo soggiorno a Capri risale a 30 anni fa. Dal 2009 si divide tra il suo studio newyorkese, negli States, dove ama dipingere in inverno e Capri, in Italia, dove soggiorna dalla primavera all’autunno.