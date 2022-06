Liquid Art System sbarca ad Ortigia con una nuova galleria

Liquid Art System, il circuito di gallerie di Franco Senesi che vanta spazi espositivi a Capri, Positano, Ravello, sbarca in Sicilia, ad Ortigia, centro storico di Siracusa.

Sabato 4 giugno, nell’area più elegante di questo gioiello barocco affacciato sul mare, alle spalle della Cattedrale di Siracusa, l’opening ufficiale della nuova galleria. Circa 200mq, dove saranno esposti , tra gli altri, i lavori di Giacinto Bosco ( autore dell’opera attualmente esposta in Piazzetta a Capri, già diventata “virale” negli scatti di vacanzieri e appassionati d’arte), la pittura still-life di Quaresima che agli oggetti per l’occasione ha aggiunto degli agrumi; le inconfondibili marine di Antonio Sannino, i ritratti in olio su alluminio e foglie d’oro di Marco Grassi; i quadri e le fotografie delle siciliane Anfuso e Lanzafame, già da anni rappresentate dalla Liquid e le opere di due new entry di tutto rispetto: l’autore palermitano pop-surrealista Fulvio Di Piazza e Silvia Berton, siciliana d’adozione che da Bassano del Grappa ha scelto di trasferirsi a Noto.

Un allestimento pensato per la nuova sede, che sorge proprio alle spalle di quello che fu il tempio dedicato ad Atena, e di fatti dal pavimento vetrato della galleria si potranno ammirare le rovine del vecchio ingresso al santuario.

Con Ortigia, che va ad aggiungersi alle gallerie di Capri e della Costiera Amalfitana, il circuito Liquid si afferma come punto di riferimento nel mercato del Contemporaneo del Sud Italia, e non solo.

Il gruppo di Senesi si è evoluto esponenzialmente fino ad arrivare alle fiere di settore in metropoli come Londra, Istanbul, New York e Miami.

Proprio a Miami la Liquid ha in serbo nuove soprese ed è da anni protagonista agli appuntamenti più frequentati dai collezionisti, durante la settimana dell'arte di Art Basel, come Art Miami e Context Miami.

«Sono orgoglioso di inaugurare in una terra come la Sicilia, ed esportare il progetto Liquid in una destinazione così rappresentativa dell'Italia, e delle sue tradizioni storico-culturali», commenta Franco Senesi, che conclude: «Ho deciso di portare in mostra autori che esemplificano molto bene la filosofia del mio gruppo di gallerie i cui principi cardine sono ricerca estetica, territorialità e abilità nell'utilizzare i linguaggi e le tecniche del Contemporaneo».

Scelte che hanno premiato la rete di gallerie con natali capresi sia in termine di reputazione che di vendite.

E se da Capri ad Ortigia il passo è stato breve, l'ibridazione tra isole sarà avvalorata sabato sera durante l'inaugurazione da un wine tasting con il vino che lo stesso Senesi produce ai vigneti della Migliera, ad Anacapri, dalla cantina del suo Chalet Azzurro.