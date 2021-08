Lucca, torna a settembre Murabilia: XX edizione nel segno della biodiversità

L'animo green si mette in vetrina. Murabilia è pronta a festeggiare una ventesima edizione davvero speciale. La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, sulle Mura di Lucca dal 3 al 5 settembre 2021 celebra un ventennale che profuma di ripartenza, visto che sarà di fatto il primo grande evento nazionale a riaprire il ciclo delle mostre a tema verde, dopo la lunga pausa giustificata dal Covid. Murabilia 2021 sarà sotto il segno della Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), nell'Anno Internazionale della frutta e della verdura, con il tema «Biodiversità nell'orto e nel frutteto», esplorato spaziando dall'orto al giardino, dal balcone al frutteto, con particolare attenzione a tutte quelle piante proposte dal miglior vivaismo italiano, con valenza alimentare e medicamentosa. Ripartire da Murabilia, vorrà dire anche ripartire in sicurezza. L'evento si svolge nelle consuete aree delle Mura urbane, quindi all'aperto, questo permetterà di dedicare particolare attenzione alla sicurezza, mettendo in atto, con particolare attenzione, tutte le misure a garanzia del rispetto delle distanze, sia per il pubblico che tra gli stand, oltre a rispettare le normative in vigore in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

Le rinascimentali Mura che circondano per intero Lucca, da struttura difensiva diventate nell'800 grande parco alberato dove passeggiare, si trasformano oggi con Murabilia in uno spazio espositivo unico al mondo, capace di sposare un monumento storico con il verde e l'ambiente. Punti di forza di quest'anno, oltre ai molte espositori da tutta Italia, presenti con il meglio delle piante da giardino, casa e orto: gli incontri e gli appuntamenti con gli esperti di settore nazionali e internazionali; compreso nel biglietto d'ingresso la possibilità di visitare l'Orto Botanico perla ottocentesca della città che ha superato i duecento anni di vita e che custodisce molte rarità; l'appuntamento per gli amanti delle orchidee, con mostra e concorso, e naturalmente Botalia: la mostra di illustrazione botanica, unica nel panorama nazionale che, incanta con un ricco novero di mostre, riconoscimenti e pubblicazioni, oltre ai laboratori dedicati ai piccoli per imparare la semina e la cura delle piante.