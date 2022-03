Manetas porta in mostra ​il “Metaverso” da Andrea Nuovo

Ha inaugurato lo scorso venerdì la personale di Miltos Manetas a Monte di Dio, nell'accogliente home gallery di Andrea Nuovo.

L'artista greco, noto internazionalmente per le sue opere internet-based che analizzano le nuove tecnologie e l’influenza di queste sugli esseri umani, porta in mostra a Napoli un progetto immersivo e decisamente al passo coi tempi.

"Floating Studio/Collegamenti", a cura di Massimo Sgroi, mette insieme una retrospettiva di lavori, tra pittura ed opere multimediali, realizzati a partire dagli anni'90 ed attualizzati alla luce dei moderni NFT.

Manates riesce a darci un'idea fisica di quello che è il cyberspace, il cyberpunk, che oggi definiamo Metaverso, una realtà dove la parola chiave è "interconnessione"; un viaggio in cui siamo inevitabilmente tutti collegati, attraverso i computer, attraverso la rete, e le esperienze di ognuno.



Così nascono gli “NFTrelacional”, opere fisiche che diventano poi virtuali. L'artista trasforma gli spazi espositivi di Andrea Nuovo in uno studio fluttuante, con un intervento site-specific sulle pareti: una pittura leggera, delicata, a base di sapone e pigmento.

Il progetto itinerante, partito da Parigi e approdato al Museo MAXXI – L’Aquila, arriva a Napoli con inediti dipinti a olio di varie dimensioni, in cui gli avatar prendono forma concreta su tela e le pareti, diventano architetture, fisiche e virtuali. Lo spettatore è invitato a relazionarsi con l'opera e i due mondi paralleli, reale e virtuale, si sovrappongono ed identificano, generando nuovi collegamenti.

La mostra, in esposizione fino al 24 giugno, prevederà anche una perfomance dell’artista in data da stabilirsi.