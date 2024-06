Per qualcuno Mark Tobey (1890-1976) è il «Picasso d’America» (Cecile Debray, direttrice del museo parigino dedicato al pittore di «Guernica»), per altri un antesignano di Jackson Pollock, mentre Andrea Ingenito, il gallerista napoletano che ne ospita una personale, nella sua arte vede la nascita dell’astrattismo novecentesco a cui si ispireranno, tra gli altri, Willem de Kooning e Mark Rothko.

Sta di fatto che «Tobey è sicuramente un gigante del secolo scorso, nato negli Stati Uniti ma molto attivo in Europa, piuttosto conosciuto in Francia e Germania e meno in Italia; per questo un’esposizione su lui è un contributo alla diffusione della sua figura nel nostro Paese», spiega Ingenito che cura anche la mostra «Armonie interiori» che resterà nella Andrea Ingenito Contemporary art di via Cappella Vecchia fino al 20 luglio, dopo aver debuttato nell’omonimo spazio di Milano: «L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’archivio Hachmeister, di Münster in Germania, oltre che con alcune importanti collezioni private italiane e straniere».

Sono 20 opere, prevalentemente degli anni ’50 e ’60 e per lo più piccole: «Nonostante l’ascesa dell’espressionismo astratto a New York, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Tobey mantenne la sua caratteristica pittura meditativa, prediligendo il piccolo formato e rifiutando di allinearsi a qualsiasi gruppo artistico della città», racconta Ingenito. «Malgrado le dimensioni ridotte, i dipinti sono incredibilmente densi di segni e contenuti. Uno degli elementi distintivi dell’arte di Tobey era proprio la sua abilità nello “scrivere” masse di calligrafie con pennelli sottilissimi». È in un «Senza titolo» del 1958, esposto in mostra, che si riconosce la densità di simboli: un’esplosione di tratti infinitesimali resa nelle migliaia di sfumature tra il nero e il bianco; la tecnica è quella del «white painting», pittura bianca, dedotta dalla frequentazione dei tipi di calligrafia conosciuti in Giappone e Cina, Paesi che Tobey visitò a lungo, e all’avvicinamento del culto religioso Baha’i: «Suggestioni da trasferire sulla tela la cui superficie si trasforma in un territorio multidimensionale e dinamico». Tra questo genere di lavori c’è “Sumi I” del 1957, parte della serie dei lavori con inchiostro sumi, una tipologia di china solidificata, composta da un impasto di colla e fuliggine e ricavata dalla combustione di resina vegetale.

Fa parte dell’esposizione anche «World of stones» del 1959, una tempera su carta che già due anni dopo la creazione fu esposta al Louvre. Presto l’artista si impose sulla scena mondiale, trovando risalto in Europa con mostre significative, come quella alla Tate Gallery di Londra nel 1956 o le diverse esposizioni alla Galerie Beyeler di Basilea.