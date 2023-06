Una donna infraseculare che non a caso Antonio Ghirelli ebbe a definire «un autentico miracolo artistico ed esistenziale». Una infaticabile e prolifica professionista giornalista, scrittrice, imprenditrice e attivista della cultura di respiro «glocal», come si dice oggi con un anglicismo che fonde locale e globale: perché Matilde Serao (1856-1927) ha avuto un profilo e una ricezione internazionali a lungo misconosciuti dai posteri. Lo dimostra un recente volume collettaneo di studi, curato da Gabriella Romani, Ursula Fanning e Katharine Mitchell e pubblicato in inglese a Parigi da Classiques Garnier, dove il cliché regionalistico inflitto a donna Matilde viene infranto dalla sorprendente popolarità seraiana non solo in Italia e in Francia, ma in Russia, Bulgaria, Svezia, Finlandia, Spagna, Turchia, Olanda, Regno Unito e persino oltreoceano.

APPROFONDIMENTI La lezione di Giulia e dei suoi Caracciolini contro il naufragio dei diseredati nel nuovo romanzo di Ossorio Una inedita Matilde Serao protagonista a Portici della rassegna “Lib(e)ri al parco” La visita guidata del Munaciello tra i misteri dell'Archivio storico del Banco di Napoli

E a confermarlo ora, con non poche sorprese, è un nuovo scoop messo a segno dall'emeroteca biblioteca Tucci, scrigno di tesori guidato con abnegazione dal presidente Salvatore Maffei che lo presenterà in una mostra-convegno (dopodomani alle 11 l'inaugurazione) con gli interventi di Emanuela Bufacchi, Candida Carrino, Emma Giammattei e Luigi Mascilli Migliorini.

Eloquente titolo dell'incontro e della mostra (aperta fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, ore 10-15), corredata da un catalogo illustrato curato da Maffei e da Stefania De Bonis con fotografie di Umberto Mazza, Le verità ignorate su Matilde Serao.

Ovvero, un viaggio attraverso foto e documenti rari, lettere inedite acquisite dalla Tucci e addirittura 201 giornali e riviste di ben otto nazioni (a parte l'Italia e la Francia, anche Austria, Germania, Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Usa) ai quali «la Signora» collaborò, con stupefacente vitalismo che non le impedì di vivere sino in fondo un'altrettanto intensa vita sentimentale: come, al di là dei suoi amori giovanili e dei due compagni di vita padri dei suoi figli (Edoardo Scarfoglio «campione di egoismo e perfidia, giornalista di successo ma scrittore d'insuccesso» e Giuseppe Natale), lo struggente amore adulterino con il poeta Mario Giobbe di sette anni più giovane, che si tolse la vita alla vigilia del suo quarantatreesimo compleanno, il 12 ottobre 1906.

Scrittura professionale e dimensione privata si intrecciano così in un percorso espositivo «frutto di sette anni di ricerche, dopo le 70 testate inizialmente ritrovate per una migliore biografia di Serao, sulla quale ancora pesano strafalcioni, errori madornali e sviste (da cui non sono esenti nomi autorevoli come Cecchi, Banti, Martin Gistucci) che inficiano la grandezza dell'autrice», spiega Maffei. Il quale, grazie a un paziente lavoro con De Bonis, ha ricostruito trame di relazioni, ritrovato due periodici dimenticati dei coniugi Scarfoglio-Serao («La Civetta» e «La Civetta/Cronaca Azzurra»), scoperto un altro raffinato settimanale fondato e diretto da Donna Matilde («La Moda del giorno») e soprattutto portato alla luce testate che, dal 1876 al 1927, da Parigi a Lipsia, da Berlino a Londra, da New York a Dublino, da tutta Italia alla Danimarca si sono avvalse della grande firma seraiana.

«Un bosco sconfinato, ancora da esplorare nella sua incredibile ricchezza», conclude Maffei.