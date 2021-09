Moda, a Lineapelle i trend per l'inverno 2022-2023: dal 22 settembre a FieraMilano 715 espositori da 24 paesi

I trend per l'inverno tornano in mostra. Di nuovo in presenza, con l'obbligo di esibire il Green pass per tutti i visitatori e con la partecipazione di 715 espositori da 24 paesi, Lineapelle, il salone di riferimento per materiali destinati all'industria manifatturiera della moda, dell'accessorio, del design e dell'automotive torna a FieraMilano a Rho dal 22 al 24 settembre per proporre i trend della stagione invernale 2022-23. Il progetto espositivo riparte ripetendo la formula semplificata degli stand unificati dell'ultima edizione di settembre 2020. «Sono molte le aspettative per questa edizione - commenta il Ceo Fulvia Bacchi -, che ad oggi registra già un buon numero di accrediti da parte di buyer anche internazionali. In questi mesi di pandemia le aziende presenti a Lineapelle hanno continuato a lavorare sulla messa a punto di prodotti sotto il profilo del loro contenuto creativo, ma, soprattutto, ambientalmente sempre più sostenibili».

La rassegna intende esplorare le tendenze sintetizzandole con lo slogan «Imagination & Re-Wonder», una ricerca che intercetta naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci di esprimere in modo futuribile la loro carica innovativa. A partire, ovviamente, dalla pelle e dalle sue infinite possibilità di sviluppo, abbinamento e sperimentazione. La novità di questa edizione si chiama A New Point Of Materials, uno spazio critico di approfondimento, informazione e dibattito dove un'accurata selezione di pelli e materiali di nuova generazione, sono presentati a 360 gradi e raccontati lungo tutto l'arco del loro ciclo produttivo.