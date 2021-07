Mosca, inaugurata a Ekaterinburg mostra di Leonardo

La mostra «Leonardo Da Vinci. L'Uomo Universale» è stata inaugurata oggi al fianco di «Innoprom 2021», la più rilevante rassegna fieristica internazionale russa della meccanica industriale e dell'innovazione tecnologica a cui l'Italia partecipa quale Paese Partner ospite d'onore. L'esposizione su Leonardo è stata aperta dall'Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano, ed è al centro del programma della Settimana della Cultura Italiana ad Ekaterinburg.

La mostra, organizzata dall'Ambasciata italiana a Mosca, è stata realizzata in collaborazione con i Musei Reali di Torino e lo Eltsin Center di Ekaterinburg, che ospiterà le opere sino al prossimo 22 agosto, e grazie al sostegno finanziario del gruppo bancario VTB. Tra i capolavori esposti spicca il «Ritratto di Fanciulla», che sarà affiancato anche da una stampa ottocentesca del «Codice sul volo degli uccelli e varie altre materie» e dalla riproduzione di due invenzioni leonardesche, la Macchina volante ad ali battenti (1952-1953) e la Struttura d'ala (1953) provenienti dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

L'Ambasciatore Terracciano, in occasione dell'inaugurazione della mostra, ha sottolineato come la scelta di portare per la prima volta opere originali di Leonardo da Vinci ad Ekaterinburg in occasione di Innoprom non sia affatto casuale. «Il genio fiorentino ha lasciato una impronta indelebile nella storia umana grazie alla sua capacità sviluppare idee e creazioni rivoluzionare per il suo tempo, e la capacità di immaginare e di innovare» ha concluso l'Ambasciatore «sono la cifra delle imprese di successo, dunque nessuno meglio di Leonardo sintetizza questo approccio alla vita ed al futuro», ha detto.