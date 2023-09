«Le tele di Penelope», a Roma i «cinque movimenti» di Danilo Maestosi

Dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 apre al pubblico la mostra Danilo Maestosi, «Le tele di Penelope. Partitura a schema libero in 5 movimenti», a cura di Erminia Pellecchia, negli spazi del Museo Hendrik Christian Andersen di Roma. Il titolo dell’esposizione richiama la scansione in cinque movimenti – La Notte Armata, Io Siamo, Com'è profondo il mare, La Notte, Penelope – della narrazione voluta dal pittore romano, lontana dalla seduzione della figurazione ma costruita in una sequenza comunque riconoscibile e marcata.

L’attualizzazione dell'arcaicità del mito, fino a renderlo potentemente contemporaneo, è realizzata attraverso alcuni temi simbolo: il tempo, rappresentato dalla tela della filatrice Penelope che tesse il destino; le donne, quelle del passato che come quelle di oggi possono essere vittime della violenza, elette a icona di tutte le persone che subiscono sopraffazioni; la guerra, intesa come conflitto geopolitico ma anche come ferita non rimarginabile dell'umanità.

La mostra, scrive la curatrice Erminia Pellecchia, «è un viaggio tra l'età omerica e il nostro presente lacerato, attraverso la figura di Penelope, presa in prestito da Danilo Maestosi per raccontare, insieme alla storia della sposa di Ulisse, la sua, la nostra storia.

Un viaggio nel tempo, come tutte le mostre dell'artista romano, e la chiusura di un ciclo iniziato tre anni fa e che ora lo porta verso altre scene, cercando il contatto con le opere del Museo Andersen e la «città ideale» sognata dal pittore norvegese».

In mostra 35 opere (tecnica mista su tavola, per lo più nel formato minimalista del quadrato) e Penelope è la pittura, lo strumento attraverso il quale l'artista romano, volendo fare una riflessione sul senso dell’arte, prova a demolire le nostre prigioni e immagina un futuro possibile disfacendo e cercando forme, proprio come fa l'eroina greca che, nel rito creativo di tessere e scucire la sua tela infinita, prova a impadronirsi del proprio destino.

«Il progetto di Danilo Maestosi è avvincente e misterioso – sottolinea Maria Giuseppina Di Monte, direttrice del Museo – la sua rilettura del mito di Penelope, che rinvia allo scorrere del tempo nelle due dimensioni sincronica e diacronica di tempo umano e tempo mitico, è un'affascinante viaggio nella storia e nella memoria ma al contempo una riflessione sul momento presente, afflitto da molti mali: dalla guerra in Ucraina al conflitto fra l'uomo e la donna, che è sempre più spesso vittima di soprusi e violenze, alla riflessione sulla politica e sulla società che rivelano il suo interesse verso la contemporaneità di cui si è sempre occupato come giornalista. I temi che Maestosi affronta con sensibilità e talento creano la trama e l'ordito della sua pittura in cui il colore assume connotazioni simboliche contribuendo a sbrogliare quella matassa che Penelope aveva così sapientemente tessuto».