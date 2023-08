Musei aperti a Ferragosto, la mappa per turisti e napoletani che restano in città (e non solo)

In occasione della festività di Ferragosto, martedì 15 agosto 2023 i musei e luoghi della cultura della direzione regionale Musei Campania saranno aperti al pubblico con i consueti orari, modalità di accesso e biglietto ordinario e, per consentire la visita nel ponte, molti dei musei e siti che ordinariamente restano chiusi di lunedì o martedì effettueranno un’apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto, recuperando in altro giorno il riposo settimanale.

Tutte le informazioni su orari, giorni di apertura e di chiusura settimanale per i periodi indicati sono disponibili al link: https://museicampania.cultura.gov.it/musei-e-luoghi-della-direzione/

L’elenco dei luoghi della cultura aperti al pubblico è consultabile anche alle pagine dedicate alle aperture festive sul sito del ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/evento/ferragostoalmuseo2023