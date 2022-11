Musei e mostre, Sangiuliano: «Costi biglietti più alti per rafforzare la protezione delle opere»

«I continui attacchi e oltraggi che sempre più spesso avvengono a danno del nostro patrimonio artistico e culturale impongono di ripensare e rinforzare i livelli di protezione a loro presidio». Lo dichiara in una nota ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, secondo cui «la violenza insensata e gratuita che prende di mira i quadri, le installazioni, le opere e le strutture dei nostri musei e gallerie spinge a prendere immediati provvedimenti, a partire dalla copertura con il vetro di tutti i dipinti».

Morgan, Sgarbi ci riprova: «Per lui ruolo istituzionale e una trasmissione tv»

«Considerato l'ingente patrimonio da proteggere, di conseguenza l'intervento rappresenterà un costo notevole per le casse del ministero e dell'intera nazione e che, purtroppo, non potrà che prevedere un aumento del costo del biglietto d'ingresso - fa sapere Sangiuliano - Anche questa volta, l'oltraggio di pochi violenti rischia di ricadere sugli italiani e, in particolare, su coloro che vorranno andare a vedere una bella mostra».