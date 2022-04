Disney collabora con il Museo Egizio di Torino: «Divinità e Supereroi» la visita sulle orme della nuova serie «Moon Knight»

È disponibile dal 30 marzo su Disney+ la prima puntata di Moon Knight, serie Marvel Studios incentrata sui fumetti con protagonista Marc Spector mercenario affetto da un disturbo dissociativo della personalità. Fin dai primi secondi si nota come la serie sia totalmente inserita in un contesto che richiama alla cultura dell'antico Egitto, ma soprattutto alla mitologia egizia di cui il protagonista pare (al momento) sia particolarmente appassionato. Per promuovere a dovere il progetto, la Disney ha avviato una fruttuosa collaborazione con il Museo Egizio di Torino, vero e proprio polo globale della raccolta di manufatti provenienti da questo affascinante e misterioso periodo storico.

APPROFONDIMENTI LA PROGRAMMAZIONE Disney+, ecco la line-up: classici Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e... FRANCIA Morto Gaspard Ulliel, incidente sugli sci: aveva 37 anni. Testimonial... LA PANDEMIA Covid, Disney chiude il maxi-parco di Shangai: solo 2.000 contagi in...

Dal mese di aprile verrà introdotta nel polo museale un percorso guidato, organizzato da una delle egittologhe del museo, intolata «Divinità e Supereroi». La visita accompagnerà i turisti nelle sale più importanti della struttura, facendo particolare riferimento agli dei egizi che compariranno nei vari episodi di Moon Knight. Già dalla prima puntata sono state citate due importanti identità dell'antico Egitto: Khonshu, dio della luna e figlio di Ra e Ammit, divoratrice di mondi, mostruosa creatura che aveva come compito giudicare le anime degli uomini. Il percorso guidato, è un ottimo modo per far interessare coloro che normalmente non sarebbero spinti a intraprendere una visita di questo tipo. Il tour durerà circa un'ora e percorrerà le tappe fondamentale della storia della mitologia egizia, approfondendo le origini degli dei e delle creature comparse all' interno della serie.

«Moon Knight» è una serie Marvel Studios, diretta da Mohamed Diab, Justin Benson & Aaron Moorhead che vede nel cast Oscar Isaac (nei panni del problematico protagonista), Ethan Hawke (in quelli del villain) e May Calamawy. Il personaggio fu creato dai fumettisti americani Doug Moench e Don Perlin e comparse per la prima volta su carta stampata nel 1979. Il primo episodio della serie è attualmente disponibile su Disney+.