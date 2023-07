Un'artista donna, vivente ma già ampiamente storicizzata, che usa i linguaggi minimalisti reinterpretandoli in maniera molto personale, espressione dell'incontro tra due culture profondamente diverse: la memoria della tradizione giapponese fusa con le nuove tendenze americane. La neo direttrice del museo Madre Eva Fabbris, per la sua mostra d'esordio ha scelto Kazuko Miyamoto, cavalcando così la tendenza a proporre le pratiche di artiste attive e molto influenti nei decenni passati, ma che per qualche oscuro motivo sono finite in un cono d'ombra da cui, finalmente, vengono tirate fuori.

Nata a Tokyo nel 1942 ma trasferitasi a New York già negli anni Sessanta, Kazuko Miyamoto ha attraversato tutte le avanguardie degli ultimi decenni. Fondamentale per lei l'incontro con Sol Lewitt, di cui è stata l'assistente dal 1968, che l'avvicina al segno minimalista che lei farà suo materializzando linee e grafemi in installazioni fatte di spago dalla grande potenza optical e tattile. Le sue sono opere materiche e vibranti, in cui la geometria non è mai un rigore che astrae.

La mostra al Madre si svolge su metà del secondo piano e metà del terzo, in un percorso cronologico scandito anche da fotografie dell'artista che man mano la ritraggono nell'avanzare del tempo. Alcune opere sono realizzate evocando una ritmica quasi musicale (lei è una grande amante del jazz) che viene riproposta anche nei lavori performativi in cui danzatrici interagiscono con le sue installazioni; altri lavori seguono addirittura il vibrato del respiro. Nella narrazione del suo fare arte emerge fortemente anche l'attivismo femminista: sono degli anni Ottanta le frequentazioni con Ana Medieta, Louise Bourgeois e altre donne artiste che operano a New York anche con installazioni improvvisate nelle strade e nei parchi, a sottolineare il valore positivo di una street life da cui trarre energia. E pure il proprio corpo nudo viene messo in gioco, in ironici dialoghi con le opere di Sol Lewitt.

Il punto centrale e di maggiore potenza di tutto il lavoro di Kazuko Miyamoto indubbiamente sono le «string constructions», composte da centinaia di fili che collegano mura e pavimento a cui sono saldamente ancorati con chiodi piantati a intervalli regolari. Si enfatizza così la fisicità del gesto e il rigoroso lavoro a mano di ogni allestimento, fatto di nodi e chiodi. La tridimensionalità di queste opere si esalta in un crescendo che ne potenzia al massima la capacità vibratile, che le trasforma in ardite costruzioni architettoniche, in iperboli visive davvero spettacolari.

Le opere più monumentali sono tutte al terzo piano, alcune realizzate per importanti musei americani, altre custodite in prestigiose collezioni pubbliche e private internazionali. Tra i materiali, oltre agli spaghi sono inclusi corde, rami, piccoli elementi naturali che in un gioco di intrecci danno vita a sculture a muro o sospese nello spazio. I video invece sono testimonianza del suo legame con le danze tradizionali giapponesi, con la loro lentezza e con i costumi classici. Molto corposo l'apparato documentario che arricchisce il percorso espositivo, con foto che danno conto delle sue performance e storicizzano le sue opere. Per l'occasione si avvia anche una collaborazione con il Museo d'Arte Orientale di Torino finalizzata a un public program, il cui primo appuntamento è già per stasera e vede protagonisti la musicista giapponese Hatis Noit e l'artista Maurizio Anzeri. Tra le sorprese - e i meriti - di questa mostra c'è anche la riapertura del terrazzo di copertura del museo che, grazie al sostegno degli Amici del Madre presieduti da Renato Magaldi, è stato risistemato secondo le norme di sicurezza vigenti.

A concludere la rassegna, una sala più intima riunisce i lavori meramente pittorici di Kazuko, frutto di una più libera figurazione (gatti, ombrelli, paesaggi, elementi geometrici), mentre il gran finale è affidato a un coup de théâtre che chiude il cerchio di tutta la narrazione: un bellissimo confronto diretto con le opere di Sol Lewitt permanenti nel museo, ora «abitate» da un kimono-gatto.