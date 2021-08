Musica, a settembre "Cara Forlì": la grande festa del liscio dedicata al Maestro Casadei

Una due giorni dedicata al ballo di sala. Sabato 4 e domenica 5 settembre a Forlì si terrà "Cara Forlì", la grande Festa del Liscio, dedicata al grande Maestro Secondo Casadei, a 50 anni dalla sua scomparsa e nell'anno della scomparsa del nipote Raoul, e al suo straordinario rapporto con Forlì e la Romagna. Due giorni, promossi dall'Amministrazione Comunale di Forlì in collaborazione con la Famiglia del Maestro, tra musica, libri, scuole di ballo, serie web tv, mostre di abiti e contest per i giovani per un rilancio di questa grande musica, che sta di nuovo conquistando l'Italia anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo degli Extraliscio, e per la ripartenza di tutto il settore.

Si festeggerà la centralità di Forlì nella nascita, crescita e sviluppo del liscio in Italia, grazie al grande Mercato del Lunedì dell'Orchestrale che si teneva in Piazza Saffi con il pullulare di capi orchestra, orchestrali e agenzie teatrali e, allo stesso tempo, grazie al grande appuntamento storico e iconico del Primo Maggio in Piazza Saffi a Forlì con protagonista assoluto Secondo Casadei, già allora insieme al nipote Raoul, con tutto il suo pubblico di Romagna. Sarà dunque un'occasione per raccontare il grande amore di Casadei con Forlì e la Romagna anche attraverso le canzoni-cartolina, che furono un vero e proprio boom dell'epoca, capaci di raccontare il territorio romagnolo.