«Napoletani di Partenope»: Maurizio Leonardi racconta la sua Napoli a Palermo

È stata inaugurata nella giornata di ieri presso il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, ai Cantieri Culturali della Zisa, la mostra «Napoletani di Partenope» del fotografo Maurizio Leonardi. La mostra fotografica è a cura dell’associazione «Palermofoto® ACSI» con il patrocinio del Comune di Palermo.

Dopo aver fatto tappa in Bretagna, a Parigi, ad Arles e al PAN (Palazzo Arti Napoli) nel 2021, Leonardi ha deciso di portare la sua personale visione della città partenopea a Palermo. La mostra di Leonardi è composta da trenta fotografie in bianco e nero, completamente stampate in analogico su carta baritata, a partire dai negativi originali.

Maurizio Leonardi, nato a Napoli nel 1971, è un fotografo dallo spirito cosmopolita che ha scelto di risiedere in Francia da diversi anni. Con una sorprendente semplicità, l'artista riesce a catturare l'essenza delle molteplici realtà che attraversa nel suo cammino, dai paesaggi suggestivi di Palermo alle strade animate di Parigi, dalla vibrante Spagna alla colorata Colombia. La Sicilia è per lui una seconda casa, e dopo aver trascorso tre anni a lavorare in questo luogo magico, ha scelto la città di Palermo per raccontare nuovamente la sua Napoli.

Le opere in mostra ritraggono personaggi che incarnano l’anima partenopea, che Leonardi racconta attraverso lo sguardo volto verso una Napoli nostalgica. I soggetti sono spesso in posa, ma nonostante ciò, appaiono "naturali", come se l’obbiettivo scomparisse è fosse lo sguardo stesso del fotografo a catturare l’immagine. Le ambientazioni che fungono da sfondo alle fotografie di Leonardi sono altrettanto significative: a volte luoghi iconici come Marechiaro, altre volte semplici muri di vicoli, e in altri casi paesaggi naturali di grande bellezza, come nella foto che mostra una figura nuda tra i fumi della Solfatara. L'integrazione tra scena e soggetto si presenta spettacolare e coinvolgente, consentendo al pubblico di immergersi nella visione personale dell'artista di una Napoli senza tempo.

L’esposizione «Napoletani di Partenope» del fotografo napoletano Maurizio Leonardi è visitabile gratuitamente presso il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, fino al 29 maggio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.