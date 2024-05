A Napoli inaugurata la mostra “Il sacro telo, la Sindone”

Un grande successo. Non si può definire altrimenti l’inaugurazione della mostra “Il Sacro Telo, la Sindone”, avvenuta alla presenza di un pubblico coinvolto e interessato, composto da gente comune ma anche dalle alte sfere cittadine, presso il suggestivo teatro del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. Situato nel cuore del Centro Storico, in via dei Tribunali, il complesso ha accolto nella sua magnificenza un evento destinato a diventare imperdibile per la cittadinanza partenopea, da sempre incredibilmente legata ai significati della fede, così come per ogni persona interessata a questo grande patrimonio culturale in giro per il mondo. Non a caso, sono intervenuti all'inaugurazione portando i saluti del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di Napoli: la Vicesindaca Laura Lieto, ed il Consigliere Luigi Carbone.

La mostra – che vanta i patrocini del complesso San Lorenzo Maggiore ma anche de La Neapolis Sotteranea, della Fondazione Banco di Napoli, dell’Ordine dei Frati minori conventuali di Napoli e del CISS (Centro Internazionale di Studi sulla Sindone) - è una creazione di menti brillanti, capaci di unirsi e collaborare per mettere in atto un progetto innovativo al quale ha contribuito anche Walter Memmolo, membro del Ciss, che ha curato i testi della narrazione e i contenuti espositivi.

Il respiro della mostra è certamente internazionale, con Napoli che rappresenta la prima di una lunga serie di fermate per l’esistenza di tale disegno.

La collaborazione tra l’imprenditore Claudio Mele (project manager dell’evento) e l’art director Francesco Scianni ha plasmato una rappresentazione che al suo interno riesce ad accogliere svariate modalità di fruizione, sapendo unire arte, religione e tecnologia per raccontare “Passione, Morte e Mistero della Resurrezione”, come da obiettivi dichiarati, inseguiti e realizzati con una sopraffina programmazione.

Il percorso guidato della mostra – dalla durata di 30 minuti - è un susseguirsi di emozioni e di stimoli, ben delineato e capace di trasportare immediatamente lo spettatore nel fulcro degli eventi. Uno dei contributi più dettagliati per lo storytelling della mostra perviene da Giuseppe d’Arimatea, figura importantissima poiché testimone della morte e della resurrezione di Gesù, nonché proprietario del telo sacro e del sepolcro in cui verrà posto il corpo del figlio di Dio. Attraverso l’ausilio di due avatar, all’inizio e alla fine del percorso, Giuseppe d’Arimatea sarà in grado di ricostruire gli eventi che hanno portato alla crocifissione e alla nuova vita di Gesù, arricchendo le vicende con le principali informazioni sulla vicenda.

Nel mezzo, lo spettatore potrà osservare alcune straordinarie opere d’arte che riconosco alla mostra un senso di bellissima unicità. Oltre alle opere plasmate dagli artigiani che hanno contribuito attivamente alla creazione delle stazioni visive, hanno contribuito con un ruolo di primo piano gli artisti Domenico Sepe con “Il Cristo Rivelato”, Cristian Rizzuti con l’innovativa opera di luci “Ecce Homo” e Aniello scotto con la sua “Passo Hominis”. Le loro opere sanno rappresentare, con funzionalità e stile, il messaggio che la mostra vuole trasmettere.

Come da titolo della mostra, anche e soprattutto Il Sacro Telo si rivela protagonista. Sarà infatti possibile ammirare una copia della Sindone originale, conservata nel museo tematico a Torino, per scoprirne i dettagli e riconoscerne l’importanza.

Gli obiettivi e le ambizioni della rappresentazione – che sarà presente all’interno del complesso fino al 31 dicembre 2024, dalle 9:30 alle 17:30 per tutti i giorni – sono stati d’altronde ben delineati e chiariti in un incontro con il pubblico che ha visto svariati interventi.

Oltre a Claudio Mele e Francesco Scianni, con il presidente della Fondazione E-Novation Massimo Lucidi in veste di moderatore, ha preso la parola anche il Delegato Arcivescovile per il Settore Cultura Mario Di Costanzo, il quale ha portato il saluto dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia, che ha definito la mostra un unicum di eccezionale spessore di fede e conoscenza. Molto apprezzato anche l’intervento del Professor Paolo Di Lazzaro, uno dei massimi esperti della Sindone, che ha spiegato come la scienza abbia cercato nel corso degli anni di dare una spiegazione al fenomeno. Sono state giustamente messe in risalto le bellezze e l’importanza di una mostra che, nella sua preziosa rarità, ha già saputo conquistare il cuore di Napoli e dei napoletani. E si propone di farlo non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.