Reggia di Portici, il 7 maggio tre mostre in uno dei luoghi più bella della Campania

La Reggia di Portici, con l’Orto botanico all’interno del Parco reale, la possibilità di visitare ben tre mostre e, a seguire, il Museo dell’Arte, del Vino e della Vite (MAVV) che si trova all’interno della stessa Reggia, rappresentano le prossime tappe del tour «Luoghi Comuni».

L’appuntamento è per il 7 maggio, a partire dalle 10:00, per una giornata dedicata alla scoperta di uno dei posti più belli della Campania: sarà possibile, infatti, visitare la Reggia, tre mostre all’interno di essa (tra le quali c’è «Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano») l’Orto botanico e il Mavv con un unico biglietto, acquistabile contattando Federalberghi – Costa del Vesuvio, o anche una delle strutture associate.

E per l’occasione, i visitatori potranno assaggiare gratuitamente vino locale e taralli napoletani all’interno del Museo dell’Arte, del Vino e della Vite. La Reggia di Portici è un palazzo monumentale, oggi sede della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II» e del Centro MUSA - Musei delle Scienze Agrarie. È una dimora storica fatta costruire dal sovrano Carlo di Borbone come palazzo reale estivo per la dinastia dei Borbone di Napoli, prima della costruzione della più imponente reggia di Caserta. Insieme all'Orto Botanico di Portici, costituisce il più importante complesso architettonico-naturalistico della città. I giardini dell’Orto botanico, in particolare, contengono oltre 4000 esemplari che rappresentano circa 1000 specie.

Il MAVV Museo dell'Arte, del Vino e della Vite è una istituzione culturale che valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio con il loro patrimonio culturale promuovendo il turismo esperienziale. La visita propone una narrazione del mondo del vino articolata in aree tematiche. Chi aderisce alla proposta di Federalberghi – Costa del Vesuvio avrà, inoltre, la possibilità di accedere al «Royal Wine Experience & Tasting Tour », un caleidoscopio di profumi e sapori legato strettamente alla storia ed alle tradizioni con degustazione di un vino della Campania e taralli salati.

Il tour «Luoghi Comuni» del 7 maggio costa 30 euro, comprensivo di visite e degustazione. Per Informazioni e prenotazioni basta mandare una mail a costadelvesuvio@federalberghi.it, un messaggio whatsapp al numero 351 122 9047 o contattare l’associazione tramite le pagine facebook Luoghi Comuni o Federalberghi Costa del Vesuvio.