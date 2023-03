Napoli, a Sala Assoli un nuovo appuntamento con «Il Sabato della Fotografia»

Sabato 4 marzo dalle 10:30 nuovo appuntamento in Sala Assoli per la VII edizione de «Il Sabato della Fotografia».

Fotografia come ricerca della propria identità, come narrazione di eventi, come testimonianza storica; conoscere e promuovere nuovi e/o giovani autori.

L'incontro «Ricognizioni» si propone di cercare nuove visioni o contaminazioni visive. Parleranno di questo il curatore della rassegna Pino Miraglia e Cristina Ferraiuolo di «Spot Home Gallery», accompagnati dalle immagini di Emanuela Gasparri, Lorenzo Leone, e dei giovani Leonardo Galanti e Ciro Aiello che presenteranno i loro progetti fotografici al pubblico de «Il sabato della fotografia».

«Ricognizioni» si propone inoltre di portare all'attenzione del pubblico progetti visivi interessanti e che possano costituire uno dei progetti espositivi delle mostre di Sala Assoli per la prossima stagione. A completare la mattinata ancora visibile la mostra «Amalìa» di Valeria Laureano a cura di Antonio Biasiucci inserita nella rassegna di mostre dedicate al rito. I prossimi appuntamenti di fotografia in programma in Sala Assoli vedranno protagonisti Raffaela Mariniello, Diana Bagnoli e un nuovo incontro di Ricognizioni. «Il sabato della fotografia», è un ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva anche in relazione con altri linguaggi artistici. La rassegna è nata nel 2013 come attività di «Movimenti per la fotografia», è prodotta da Casa del Contemporaneo, e realizzata precedentemente in collaborazione con diverse realtà culturali italiane e con il patrocinio di Enti e Istituzioni.