Giovedì 17 Maggio 2018, 18:59

Dal 31 maggio al 1 luglio 2018 La Reggia Designer Outlet presenta Napoli Timeless | 2018 Exibition, la mostra del fotografo e regista napoletano Giuseppe Di Vaio, che da anni cristallizza su negativo atmosfere, gioie e dolori della sua città. Napoli Timeless è il viaggio di un autore profondo dentro la millenaria storia di uno dei luoghi più affascinanti al mondo, Napoli: città ma anche leggenda, miscela di culture e colori, da sempre aperta a occhi indiscreti, a tratti inaccessibile, da sempre poetica.La Reggia Designer Outlet rende omaggio alla città partenopea, scegliendo il racconto visivo di Giuseppe Di Vaio e proseguendo così il lavoro dell’autore sulla città iniziato nel 2013 che, dopo anni di ricerca, vede il focus puntato sui protagonisti della rinascita sociale, artistica e culturale della città: la gente, i vicoli e i segni che caratterizzano Napoli in una selezione di fotografie che fanno rivivere nuove e vecchie atmosfere. Risultato è l’evoluzione di una storica città che nonostante il passare del tempo lascia inalterate le sue scene classiche, mostrando il cambiamento attraverso i nuovi e vecchi protagonisti. Dall’immagine copertina dell’evento, che ritrae un gruppo di scugnizzi che si avviano verso un ennesimo tuffo, alla classica partita di calcio nella storica galleria Umberto I. Dall’impenetrabile mercato del “Buvero” al leggendario Palazzo Donn’Anna, si fondono i miti terreni e quelli spirituali di una città, raccontata da un suo profondo conoscitore. Specializzato in fotografia in bianco e nero, che ha contribuito a renderlo conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, Giuseppe Di Vaio, in occasione di questa nuova esposizione per La Reggia Designer Outlet, sceglie di dare maggior spazio al colore con l’esposizione di varie immagini che daranno anche una visione inedita delle isole a largo della città. Trentotto scatti totali, di cui quindici inediti, danno vita a una mostra forte e vera in un susseguirsi di migliaia di azioni lasciate spesso intatte nel tempo e nelle atmosfere, dove l’unica variante è il volto dei suoi protagonisti. Napoli Timeless è un viaggio dall'interno della città autentica, attraverso i suoi caratteri, la sua umanità variegata che ancora convive sotto un unico cielo. Dove, per le strade, uomo ed etnia sono la stessa parola. È una ricostruzione delle sensazioni centenarie dei quartieri più popolari e popolati, attraverso gli occhi di chi anima la città.«L’idea di mostrare i miei scatti ad un pubblico così vasto, in un luogo come La Reggia Designer Outlet, mi ha stimolato dal primo momento. Per il rapporto che ho con questa città, il fatto che il mio lavoro su Napoli sia così ricercato mi inorgoglisce - ha dichiarato Di Vaio -. Napoli è una città senza tempo. Il susseguirsi di migliaia di azioni lascia intatte alcune atmosfere modificandone soltanto i protagonisti. E mi piace cogliere con il mio lavoro atmosfere e persone, attraverso le quali riscopro la città giorno dopo giorno».«Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Centro la mostra di Di Vaio Napoli Timeless | Exibition 2018 e, più in generale, il lavoro che ha svolto in questi anni. Di Vaio racconta in modo autentico una città che tutti noi amiamo - ha dichiarato Stefano Vaccaro, Direttore de La Reggia Designer Outlet -. Siamo certi che il lavoro di Di Vaio offrirà una visione privilegiata di Napoli agli oltre 400.000 visitatori che normalmente visitano il nostro Centro durante il mese di giugno. È in fondo il nostro modo di concedere loro una visione speciale di un territorio che offre tantissimo, ricco di storie, di miti, di aneddoti, di eccellenze che non lasciano indifferenti, anche chi, come noi, lo vive tutti i giorni».