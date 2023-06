Un prodigio portato in processione. «'O miracolo», la mostra diffusa che espone per la prima volta le reliquie teatine, sarà inaugurata alle 16.30 nella basilica di San Paolo Maggiore, che svetta nella centralissima piazza San Gaetano.

Patrocinato dalla Fondazione Banco di Napoli e dall'università Luigi Vanvitelli, il percorso offrirà alla vista del pubblico i paramenti liturgici dei padri teatini, ordine di chierici regolari fondato nel 1524 da San Gaetano da Thiene e dal vescovo di Chieti, Giampietro Carafa, dedito alla cura dei malati e dei feriti. Tra questi, il giglio del piviale dello stesso San Gaetano e gli abiti talari di San Giuseppe Maria Tomasi, del beato Paolo Burali d'Arezzo e del venerabile Francesco Olimpio.

Reperti che aggiungono nuovi tasselli alla conoscenza dei costumi sacri nel Regno di Napoli tra il sedicesimo e il diciannovesimo secolo. «Sebbene le reliquie più pregiate siano le spoglie della salma», spiega la curatrice Bianca Stranieri, «in alcuni casi, come per le reliquie tessili di San Gaetano Thiene, si tratta di paramenti liturgici teologicamente rilevanti e preziosi, perché da un lato sono le uniche che è stato possibile conservare e, dall'altro, per la datazione antica, sono rari strumenti di conoscenza per la storia dei tessuti e della moda».

La mostra sarà visitabile fino al 14 settembre e proporrà anche alcuni documenti forniti dall'Archivio storico del Banco di Napoli, che ha ottenuto di recente l'iscrizione nel registro della memoria del mondo tenuto dall'Unesco: documenti relativi alle opere e ai miracoli legati alla basilica teatina.

«O' miracolo», che si aprirà con la presentazione del volume Mezzogiorno prodigioso. Ricerche sul miracolo nel Meridione d'Italia dell'età moderna, a cura di Giulio Sodano, direttore del dipartimento di Lettere e beni culturali della Vanvitelli, ha l'obiettivo di coinvolgere da un lato il pubblico desideroso di riscoprire le proprie radici religiose, dall'altro i visitatori stranieri. A quella principale sono collegate altre quattro iniziative: l'8 luglio alle ore 10.30 è in programma una visita guidata alla basilica Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, dove si trova la cuffia miracolosa della «Santarella» sarta e ricamatrice dei Quartieri Spagnoli; il 15 luglio alle 11 l'appuntamento è alla basilica del Gesù Vecchio, che custodisce gli abiti delle Madonne prodigiose del venerabile Baccher al Gesù Vecchio; mentre il 29 luglio alle 11 toccherà al santuario della Madonna della Neve, a Ponticelli. L'itinerario storico-religioso si chiuderà il 22 settembre alle 17 nella sede della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali.