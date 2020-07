Morto Oreste Casalini, scultore e curatore alla Biennale: aveva 58 anni

Oreste Casalini è morto ieri notte a Roma. L'artista, scultore e curatore alla Biennale, ha vissuto e lavorato a New York, Berlino, Dubai, Napoli e nel sud dell'India; nel 2010 ha realizzato installazioni permanenti a Milano e Berlino, ha partecipato alla dodicesima Biennale di Architettura di Venezia nell'ambito del Progetto «E-picentro» come artista e curatore della sezione «In tenda». La sua ultima mostra, a dicembre scorso, «Per sempre» alla Kou Gallery di Roma. ​dove era ricoverato all'Idi. Da tempo Casalini lottava contro un tumore ai polmoni e sua moglie Ekaterina Pugach aveva anche lanciato una raccolta fondi per una terapia combinata molto costosa. Nato a Napoli nel 1962, ma da anni nella capitale, Casalini si era diplomato all'Accademia di Belle Arti di Roma e nel corso della sua carriera ha realizzato numerose installazioni permanenti in spazi privati e pubblici.

Ultimo aggiornamento: 10:11

