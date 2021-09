A Pietrasanta i colorati "Meccano" di Tano Pisano: in mostra per la città fino al 6 febbraio

Le divertenti e colorate istallazioni di Tano Pisano hanno invaso la Versilia. Si è inaugurata sabato scorso a Pietrasanta «Meccano», la grande mostra personale di Tano Pisano. Si tratta di una grande e variegata retrospettiva di opere d'arte realizzate dalla fine degli anni Sessanta fino ad oggi, la metà delle quali non è mai stata ammirata in Italia. Curata da Enrico Mattei, l'esposizione temporanea proseguirà fino al 6 febbraio 2022 e comprende anche un'istallazione site specific sulla facciata dell'antica chiesa di Sant'Agostino, che riassume e sintetizza i tre temi portanti della mostra di Tano Pisano: l'arte, la poesia e il colore. In sede di inaugurazione il Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, ha annunciato di voler concedere all'Artista la cittadinanza onoraria di Pietrasanta, città dove Pisano ormai risiede e lavora da anni.

Il Sindaco ha poi aggiunto: «La mostra di Tano Pisano porta con sé elementi di vivacità, colore, allegria, curiosità e meraviglia. È una mostra perfetta per il periodo, quello di Natale, a cui stiamo andando incontro, un evento espositivo di sicuro impatto artistico, emotivo e comunicativo. La mostra di Tano si configura come un'opera omnia, un progetto su misura per la nostra città che sono certo incontrerà il gradimento del pubblico contribuendo al percorso di destagionalizzazione e potenziamento della proposta artistica e culturale che la mia amministrazione ha intrapreso».