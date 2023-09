Premio Concetta Barra, artisti e intellettuali a Procida per due giorni

Compie dieci anni il premio Concetta Barra, al via domani, mercoledì 6 settembre, alle 19, in piazza Marina Grande a Procida. Intitolato all’ambasciatrice della lingua e della cultura napoletana, il riconoscimento vuole accendere un faro sull'artista verace, espressiva e solare, capace di tramandare e soprattutto reinventare la grande tradizione teatrale e musicale della sua terra.

Ammirata da Roberto De Simone, che la volle di nuovo in scena, dopo lustri dall’abbandono, stimata da Eduardo de Filippo che la scritturò per numerose sue commedie, procidana doc, Concetta Barra concluse la sua carriera con il figlio Peppe Barra, attore napoletano, suo degno erede, che ha saputo elaborare attraverso il suo singolare talento gli insegnamenti della madre, diventando grande maestro della scena.

Il programma è ricco di iniziative. Come di consueto la manifestazione si aprirà con un convegno internazionale, quest’anno intitolato "Famiglie di artisti" che hanno fatto la storia del teatro italiano.

Coordinato da Massimo Marrelli, dell’università di Napoli Federico II, intervengono Peppe Barra, Beatrice Alfonzetti (La Sapienza di Roma), Conchita Sannino (La Repubblica), Andrea Mazzucchi (Federico II), Adriana Mauriello, Matteo Palumbo e Pasquale Sabbatino (Federico II), Piermario Vescovo (Ca’ Foscari di Venezia e direttore del Teatro Stabile di Verona). Partecipano gli assessori comunali Michele Assante Del Leccese (Cultura) e Leonardo Costagliola (Turismo) con il sindaco Raimondo Ambrosino. A seguire l'omaggio a Concetta Barra Procida con Antonio Muro.

Poi, giovedì 7 alle 19.30, sempre in piazza Marina Grande, si terrà la cerimonia di premiazione a personalità si sono distinte per il loro percorso intellettuale e artistico: il regista Roberto Andò, la giornalista Titti Marrone, l’attore Silvio Orlando, il giovane attore Alessandro Orrei, la scrittrice, giornalista e saggista Elisabetta Rasy, la cantante Tosca e l’attrice Imma Villa. Alle 21 proprio Tosca con lo spettacolo "Sto core mio – Notturno napoletano" chiuderà la kermesse, accompagnata sul palco da Emanuele Buzi al mandolino, Vladimiro Buzi alla mandola e al mandolino, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Ermanno Dodaro al contrabbasso, Giovanni Famulari al violoncello, pianoforte e voci, Alessia Salvuccci percussioni.

«Il premio è nato dal sogno di molti amici di ricordare una bella figura di donna procidana, spirito libero e grande artista, attraverso il valore di un'isola con tutte le sue tradizioni e tutta la sua bellezza culturale. Quello di Concetta Barra non è un premio incentrato solo sull'arte, ma anche sulla luce, sull'amore per i giovani e sui grandi valori culturali», dichiara Peppe Barra, direttore artistico del Premio, che insegna al Master in “Drammaturgia e Cinematografia”.