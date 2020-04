La quarantena americana dello scultore Jago: «Voglio creare una Pietà contemporanea»

Ultimo aggiornamento: 18:34

Una Pietà contemporanea in marmo italiano da esporre in una chiesa nel cuore di Roma, a poca distanza dal Quirinale. A questa nuova opera si sta dedicando, il giovane scultore originario di, in provincia di, che ha scelto da tempo New York come base di lavoro grazie al sostegno di mecenati affascinati dalla sua capacità straordinaria di plasmare il marmo.«Dovrei tornare in Italia presto – racconta all'agenzia Ansa - . Avrei dovuto farlo prima ma il mio volo è stato cancellato. Su 280 passeggeri ora ne viaggia la metà per mantenere le distanze. Non andrò a casa dei miei, che pure mi mancano tanto, per non metterli a rischio.dove l'opera prenderà forma partendo dal modello in argilla. Poi passerò alla cosiddetta formatura in gesso e quindi al marmo».LEGGI ANCHE ---> A Napoli da sabato il "Figlio Velato" dello scultore ciociaro Jago . «Qui si può circolare - spiega - non è obbligatorio stare a casa, la quarantena è consigliata e la maggior parte, mossa dallo spavento, la rispetta.. Anch'io credo di essermi ammalato perché da metà a fine gennaio sono stato malissimo come mai prima: problemi respiratori, febbre, tosse e mal di testa. Mi sono detto: se esco muoio. La sensazione è che respiri ma il tuo corpo ti dice che l' aria comunque non entra.».Come ha fatto in passato per migliaia di followers guadagnandosi l' appellativo di ', Jago darà aggiornamenti sui lavori in corso con dirette Facebook. «La mia Pietà - spiega -non sempre accessibile. Sarà un'opera impegnativa, a grandezza naturale, due metri per due metri per un metro. Lavorando da solo ogni mia scultura richiede almeno otto mesi: spero di riuscire a finirla per l'inizio del nuovo anno per inaugurare il 2021 in un modo diverso».Jago andrà adirettamente in cava quando ci sarà più libertà di movimento.