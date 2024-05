«Abbiamo dipinto per noi stessi e per i nostri amici nei locali e nelle strade. Non ci furono restrizioni, abbiamo dipinto per amore, e tutto è permesso in amore e in guerra. L’energia fu straordinaria». Parola di Ronnie Cutrone (New York, 10 luglio 1948 – Lake Peekskill, 20 luglio 2013), tra i protagonisti della pop art statunitense di fine secolo scorso, collaboratore di Andy Warhol e suo amico, così come fu legato a Jean-Michele Basquiat e Keith Haring, «protagonisti di una scena esplosiva e destinata ad esaurirsi presto, con la precoce scomparsa della maggior parte dei suoi esponenti, persi tra droghe e malattie come l’Aids, eppure ancora oggi capace di parlare al nostro tempo», dice Matteo Lorenzelli, ideatore di «Ronnie Cutrone. What a crazy life», da domani (vernissage alle 18) al 4 agosto nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. A ingresso gratuito, la mostra è prodotta da BlackArt e Black Tarantella con il Comune e l’università L’Orientale e conta su ben quattro curatori: Roberto Borghi, Ivan Quaroni, Luca Palermo e Carla Travierso.

Per la produzione dell’artista, scomparso a 65 anni, si tratta di un ritorno a Napoli: legato a Lucio Amelio, un po’ come accadde con Warhol, Cutrone prese parte a «Terrae motus». Nel 2006 fu anche nominato cittadino onorario di San Martino Valle Caudina, dove ha esposto, come a Benevento. Ma è la sua prima personale partenopea, ancorchè postuma: 24 opere che raccontano un’intera carriera, tra gli anni ’80 e il 2010, una retrospettiva come compendio dei vari momenti della produzione, dagli esordi nella factory di Warhol come suo assistente al periodo in cui produsse in solitudine, continuando a mettere su tela i suoi personaggi da fumetto o da cartoni animati, scelti per «fotografare la realtà» e a volte denunciarne i conflitti.

«Fu in grado di anticipare i fermenti di oggi. Come quando mise di fronte un topolino bianco e uno nero in lotta, dopo l’assassinio di un giovane nero da parte della polizia. Erano i prodromi della protesta che oggi è sulle prime pagine dei giornali, ha profetizzato il movimento “I can’t breath”. I suoi lavori erano un riflesso immediato di ciò che accadeva in quel momento storico» dice Lorenzelli, e cita un pezzo presente in mostra, «Crusade», dipinto dopo l’attentato alle Torri Gemelle: un rossetto con accanto una croce incisa come una ferita nella «S» di Superman, «simbolo di un Paese che prima non aveva mai ricevuto attacchi e che in quel momento, per la prima volta nella storia, sanguinava».

Sono esposti alcuni dei lavori della serie «Quilt», che vede personaggi dei fumetti ricamati sulle tradizionali trapunte americane, come in «The Phantom» (1996). I personaggi dei cartoon sono tra i soggetti preferiti dei suoi lavori: «Il suo preferito era Woody Woodpecker, era attratto da questo curioso picchio che ride». Nell’allestimento della Cappella Palatina anche «Birden», tra le prime opere realizzate dall’artista in Italia, nel 1982. E «Off the rack, by the slice, Mix&Match» (2010) l’ultimo lavoro prodotto nel Belpaese, in occasione di una personale a Milano.

E poi, anche se non c’è più, resta il fascino del grande personaggio che fu: resta mitico l’«Exploding plastic inevitable show» in cui ballò sul palco con i Velvet Underground e Nico. Lorenzelli era amico personale di Cutrone e gli ha già dedicato una mostra dal titolo «Hey Ronnie... Hey Paloma», la frase in codice che gli lasciava sulla segreteria telefonica. Così lo racconta: «Inquieto e selvaggio, come lo furono altri della stessa scena, una vita maledetta esorcizzata dalla tenerezza dei suoi personaggi. Ciò che lo accomunò ad altri artisti fu la capacità di rivoluzionare in poco tempo il mondo dell’arte e anche il destino, quello di una morte prematura. Ciò che lo rendeva diverso è il tratto infantile: se Haring produsse per lo più opere sul sesso e Basquiat fu contraddistinto da un segno che possiamo definire tribale, Ronnie rimase per tutta la carriera suggestionato dalla capacità che il mondo della fantasia ha di raccontare la realtà e le sue contraddizioni». Ancora, lo distinse la varietà delle sue creazioni: «Si occupò anche del packaging di una catena di ristoranti fondata da Claudia Schiffer, Naomi Campbell e altre supermodelle, sue grandi amiche».

Celebre la sua serie «Transformer», in cui rileggeva copertina di dischi: da «Sketches of Spain» di Miles Davis a «Erotica» di Madonna, da «Rhapsody in blue» di Gershwin al Jimi Hendrix di «Are you experienced?» o il Nino Rota di «Amarcord».

