Sara Sgrò in mostra a Llabbasc con #statodamore

Gli occhi grandi, spalancati, lucidi, sognanti, i capelli come prolungamento dei pensieri, il corpo esile, longilineo: sono le donne che prendono vita dagli acquerelli di Sara Sgrò nella mostra #statodamore, in esposizione a partire da questa sera alle 19 nella galleria d’arte LLabbasc, un’oasi tranquilla a pochi metri dal caos nel cuore del centro storico di Napoli, in vico san Pietro a Majella, 6.

Sgrò, classe ‘83, di origini toscane e calabresi, coltiva la passione per il disegno fin da bambina, percependo la matita come una sorta di mondo dove rifugiarsi.

Da adulta coltiva la sua vena creativa, diplomandosi in grafica pubblicitaria, e formandosi in illustrazione e fumetto.

Nel 2013 comincia il suo periodo parigino lungo 6 anni, in cui la sua arte muove i primi passi professionalmente: mentre lavora come fotografa di palco per alcuni concerti, segue corsi di pittura dal vivo presso l’accademia della Grande Chaumiere di Parigi.

Da lì partono diverse mostre personali tra la Francia e l’Italia: “Tratti & Tratti, pensieri emigrati a nord”, in cui fotografie e disegni raccontano della giovane emigrazione dal Sud Italia, poi “La MaDonna oggi, dal sacro al mondano” che propone una lettura in chiave moderna della figura della Madonna, e ancora, ad un solo anno di distanza, la sua “Malincromia”, che indaga con delicatezza e poesia le venature colorate e contrastanti che la malinconia porta con sé.

È stata adottata dal 2018 da Napoli, dove sviluppa il progetto “Orgasmicosmo”, incentrato sul rapporto tra l’essere umano e la natura fatto di sensazioni, bisogni e umori. Nel 2023 espone a Roma “Anni d’amore alla follia”, un caleidoscopio di acquerelli.

#statodamore è la sua ultima mostra illustrata che esplora l'universo delle sensazioni che si attraversano nell’innamoramento: dall’euforia più splendente ai silenzi più grigi.