Sgarbi ricorda Vanvitelli e propone Ancona capitale della cultura

«Ancona sia capitale della cultura perché ne ha tutti i requisiti». Lo afferma il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervenendo in streaming alla giornata conclusiva del convegno «Luigi Vanvitelli, il maestro e la sua eredità», che ha portato per tre giorni alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in collaborazione col Comune e la Regione Marche, studiosi da tutto il mondo nell'ambito delle celebrazioni per il 250/o della nascita del grande architetto settecentesco promosse dalla Reggia di Caserta.

«Un'iniziativa importante - ha detto Sgarbi - che dopo anni di silenzio sulla cultura di una città che sembrava paralizzata ha recuperato anche grazie alla nuova amministrazione e ad associazioni private come il Fai e Italia Nostra che tengono aperte le chiese, una vitalità che ha contraddetto le mie precedenti polemiche sul suo letargo»; «Vanvitelli nonostante sia un artista del '700, interpreta una forma di Rinascimento, quel Rinascimento Adriatico che da anni proponevo alla Regione e che dovrebbe essere realizzato da questa amministrazione con un ponte largo che va da Venezia alla Puglia».

«La forza dell'Italia - ha aggiunto riferendosi alla musica e all'architettura tra il '500 e il'700 - è nell'ingegno dei suoi artisti, dei suoi musicisti e dei suoi santi, e ripensando alle tante opere che Vanvitelli ha compiuto, sarebbe stato bello che avesse messo mano anche al Teatro delle Muse di Ancona, continuando con questo accenno polemico - ha scherzato - la mia antica contrapposizione ad alcuni orrori della città, che questo convegno ha contribuito a rilanciare e a far riconoscere come capoluogo delle Marche e capitale della cultura».