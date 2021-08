Sicilia, “Il calcio per filo e per segno, il Football diventa arte”: fino al 27 agosto le opere di Piero Russi a Sambuca

Il football diventa arte. Il calcio come non lo avete mai visto, senza immagini in alta definizione, ma con 22 opere di Arte Tessile che ci raccontano le icone e i gesti del football. I principali attori della storia del calcio, sono rappresentati con rara maestria da Piero Russi, architetto e artista milanese, che ha collaborato per diversi anni anche con Gae Aulenti. La mostra « Il calcio per filo e per segno, quando il footbal diventa arte» è stata inaugurata sabato 7 agosto alle ore 19 nell'ex Chiesa di San Sebastiano (Corso Umberto) a Sambuca di Sicilia resterà aperta fino al 27 agosto. «Essendo un appassionato di calcio, - spiega l'autore delle opere- volevo raccontare il mondo di questo sport, mostrandone gioie, dolori e passioni dei suoi protagonisti, siano essi i giocatori, gli allenatori, gli arbitri o i tifosi. Oggi molti di loro sono percepiti come eroi del nostro tempo, allo stesso modo in cui principi, cavalieri e condottieri erano fra i soggetti raffigurati nell'arte del passato».

Stadio Maradona, inaugurazione nel caos: arriva l'altolà del Napoli al Comune

Questi quadri tessili ci offrono un'immagine inedita, e per certi versi poetica del mondo del calcio. Piero Russi, che in precedenza ha esposto le sue opere tessili alla Galleria Jannone di Milano, ci diverte, ci commuove e ci fa riflettere su temi che vanno ben oltre il mondo del pallone.