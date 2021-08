Sorrento, al bar Veneruso in rassegna le opere di Maria Cappuro

SORRENTO - Al bar Veneruso, in mostra fino al 30 settembre prossimo, le opere di Maria Cappuro. Dieci quadri dell'artista che è nata e a Sorrento. Sulle orme del padre Carlo Cappuro, noto pittore espressionista che in gioventù fu allievo di Henrì Matisse, e del nonno Antonino dal quale ha ereditato la predisposizione per l’arte figurativa, presenta creazioni vivaci e appassionate che spaziano dalla ritrattistica ai paesaggi utilizzando con padronanza e disinvoltura le varie tecniche pittoriche e ponendo alla base del suo lavoro il disegno a matita dove l’esperienza e l’arte si fondano nella magia dei chiaro-scuri. Ha approfondito la tecnica pittorica del ‘400 e del ‘500 sviluppando interessanti interpretazioni di autori dell’epoca, riuscendo a fare proprio il loro spirito creativo. Attraverso l’impiego di tecniche e metodi originari, riesce ad immedesimarsi negli autori facendo trasparire dai soggetti liberamente riprodotti sia la potenza delle forme, espressi nei caratteri fisici, sia le note dell’animo, espressi dalla luce degli occhi e dai lineamenti del volto. Le sue opere figurative trasmettono l’intensità espressiva dei personaggi e la vivacità nei colori del paesaggio che spesso richiama, con toni nostalgici, sentimenti del passato.