Sorrento commemora Torquato Tasso in occasione dei 480 anni della nascita

Un omaggio a Torquato Tasso, in occasione dei 480 anni della nascita, avvenuta a Sorrento l'11 marzo del 1544. Un tributo al suo più illustre cittadino, quello in programma lunedì 11 marzo, alle ore 11, al teatro comunale a lui intitolato, nel corso di un'iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e dall'Istituto di Cultura Torquato Tasso.

L'evento, al quale parteciperanno gli studenti degli istituti superiori, sarà aperto dai saluti del sindaco, Massimo Coppola e del consigliere Rossella Di Leva. Seguirà un intervento di Giampiero Giampieri, studioso del Tasso e direttore della Cattedra Tassiana dell’Istituto di cultura Torquato Tasso, presieduto da Luciano Russo.

Seguirà una rappresentazione teatrale a cura di Eleonora Di Maio, che vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi dell’Accademia On Brodway, con una rappresentazione di scene dall’Aminta.

«Giovani in scena per altri giovani: un modo tangibile, fruibile e diretto per avvicinare le nuove generazioni alla poetica tassiana - spiega il consigliere Di Leva - Al termine della rappresentazione sarà deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento al poeta, nella piazza che porta il suo nome».