Gli italiani e i loro paesaggi da Nord a Sud nella mostra «UMANITÀ. I volti nel tempo» di Carlos Solito

In occasione dei progetti espositivi sul territorio Trentino della prima edizione della “Bella Estate del Mart”, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, nell’incantevole Parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina, inaugura, da un’idea del critico d’arte e Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, la mostra fotografica “UMANITÀ. I volti nel tempo” del fotografo, scrittore e regista Carlos Solito.

In esposizione dal prossimo 17 giugno al 29 ottobre 2023, ecco una sequenza di ritratti portano in scena il dialogo degli italiani coi paesaggi e la luce dei propri luoghi, dalle coste all’entroterra, da nord a sud fino alle isole.

Nell’ambito del progetto culturale Galassia Mart, con il quale il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto supporta le rassegne sul territorio Trentino, si inserisce la “Bella Estate del Mart”.

Tre le grandi esposizioni che riempiranno la proposta culturale dal 17 giugno al 29 ottobre prossimi, realizzata in collaborazione col Comune di Villa Lagarina, il raffinatissimo Parco Guerrieri Gonzaga, la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing e l’Apt Rovereto Vallagarina-Monte Baldo.

Un omaggio al grande pianista bresciano del XX secolo Arturo Benedetti Michelangeli, un’installazione di sculture totemiche dell’artista trentino Pietro Weber e una mostra del fotografo, scrittore e regista pugliese Carlos Solito.

“UMANITÀ. I volti nel tempo” propone il nuovo viaggio semantico di Carlos Solito che, in 34 grandi fotografie, devia dal soggettivismo esasperato dell’era dei social network, esaltando l’umanesimo dell’altro. Una centralità che si stacca dall’assolutezza dell’io per esplorare la diversità, celebrare l’incontro, scoprire l’alterità come valore primario di ogni principio di conoscenza, esistenza, etica di stare al mondo.

I sentieri del giramondo pugliese questa volta sono le trame delle rughe quali segni del tempo, le tracce di un percorso lungo anni, secoli, millenni. Che sia sulla fronte di un pastore o sui palmi di un contadino, nella cornice di un sorriso o ricamate intorno alle ciglia, sono righe di un racconto, solchi facondi e fecondi nel sentiero della vita. Da nord a sud, dal Trentino alla Puglia, dalla Basilicata alla Sardegna, le immagini allestite nella scenografica Sala delle Botti del secolare Parco Guerrieri Gonzaga interpretano una sequenza di ritratti che portano in scena il dialogo degli italiani coi paesaggi e la luce dei propri luoghi.



Carlos Solito, scrittore, fotografo, giornalista e regista, è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto. Gira il mondo da giovanissimo e collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali, realizzando reportage di viaggi. Dirige cortometraggi e documentari. Le sue fotografie sono state esposte in diversi Paesi e ha pubblicato oltre una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani. Ha firmato la raccolta di racconti “Il contrario del sole” e “Montagne” insieme a Dacia Maraini, Paolo Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei romanzi “Sciamenesciá”, “La ballata dei Sassi” e “Troppa notte intorno a me”, ambedue pubblicati da Sperling & Kupfer nel 2019 e 2021. Per Rizzoli, invece ha pubblicato “Sogno a Sud” e “La luce che non ti ho raccontato”.

«Ognuna di queste persone ritratte, nelle diverse ambientazioni, sembra necessaria a quei luoghi, li carica di vita. E di senso. I loro occhi che ci guardano, nell’ovale di facce lisce e rugose, dicono che il tempo non si può vincere ma si può accompagnare, fino a confondersi con lui», dichiara Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura e ideatore della mostra.