Immagini che raccontano e testi che fanno immaginare: alla collana «Rivoluzioni» il premio Andersen 2018

Emozioni in gioco tra parole dipinte e illustrazioni narrative. E una nuova alleanza tra adulti - «con memoria lunga e desideri corti» - e ragazzi «con memoria corta e desideri lunghi», per un senso nuovo della Storia che (di)segna e ridisegna la vita come un mosaico di piccole storie che cambiano: con i diversi contesti, il tempo che scorre, la trama di relazioni e l’ordito d’identità in continua evoluzione che si intrecciano. È un innovativo e originale progetto editoriale «Rivoluzioni»: la collana ideata e curata da– autrice, editor, musicista, traduttrice, libraia per ragazzi e progettista specializzata in editoria multimediale - per LibriVolanti, marchio di letteratura per l’infanzia del gruppo editoriale Istos (giovane sigla nata a Pisa nel giugno 2014) e illustrata da un artista di calibro come, protagonista dei principali movimenti delle strisce disegnate, autore di romanzi grafici e docente di Arte del fumetto e scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Bologna.Una collana nel segno del cambiamento, per raccontare la storia ai ragazzi (e non solo) in modo trasversale, coinvolgente e godibile attraverso grandi firme dell’attuale panorama narrativo (e una molteplicità di proposte formative e performative per scuole e biblioteche): da, che nel primo titolo pubblicato hanno raccontato la Rivoluzione francese attraverso l’esperienza scientifica rivoluzionaria del chimico Lavoisier (La formula esatta della Rivoluzione), a, autore di Odeon Campero, che incrocia la Rivoluzione messicana con la storia del cinema; e daautrice de La Stella Rossa di Ivan, che ripercorre con un avvincente taglio “laterale” la Rivoluzione russa proprio nell’anno del suo centenario, fino all’ultimo titolo sinora apparso, 2x1=2, diche narra “la più grande rivoluzione sociale” del Novecento in Italia, il divorzio, con gli occhi dell’adolescente Maria Teresa sulla sfondo della Napoli degli anni Settanta. Prossime uscite, a settembre e nel marzo 2019, il racconto del ’68 firmato da(La mini e la luna) e la “rivoluzione” italiana, negli anni Sessanta, della scuola media unificata, per una scuola di tutti ripercorsa dain Quello che non so.Lo spirito della collana è stato esemplificato l’altro giorno - tra reading, disegni live, musica e racconti - dai protagonisti Porcella, Gabos e, attore ed editore di Istos, alla Fondazione Premio Napoli, in un incontro introdotto dal Presidentee dal giudice, con il contributo del massmediologo, in sintonia con l’Associazione culturale Kolibrì, che ha proposto l’appuntamento nell’ambito del ciclo di iniziative promosse dalla Fondazione in concomitanza con una serie di anniversari (tra il 2017 e il 2018) legati al termine "rivoluzione". E ora, «Rivoluzioni» ha vinto non a caso come «miglior collana di narrativa» il prestigioso- considerato il più importante riconoscimento italiano attribuito ai libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed editori e alle più interessanti realtà che promuovono la lettura e la cultura per l’infanzia - promosso dal 1982 dall’omonima rivista mensile indipendente attenta alle produzioni più originali, sperimentali e innovative.Lo ha deciso la giuria del premio, composta dalla direzione della rivista Andersen (), dallo staff redazionale coordinato da(Università di Genova),, da(Libreria dei Ragazzi di Torino),(blog Le Letture di Biblioragazzi),(Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto),(studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia) e, per la categoria «Libro a fumetti»,(illustratore e fumettista), scegliendo «Rivoluzioni» per «l’indubbia audacia e singolarità di una serie – recita la motivazione - che intende offrire un panorama dei processi rivoluzionari politici, sociali e di costume. Per l’attentissima progettazione grafica ed editoriale. Per l’alta qualità dei testi capaci di coniugare senza sforzi narrazione e divulgazione. Per l’efficace e variata bellezza delle illustrazioni di Otto Gabos».E a passare in rassegna tutti i vincitori della trentasettesima edizione del Premio, il cui concept di quest’anno è disegnato da– annunciati dopo un anno di letture, recensioni e analisi, ora pubblicati sul sito www.andersen.it e, con approfondimenti e motivazioni, anche sul prossimo numero di giugno della rivista - emerge un dato significativo: a vincere, quest’anno, è il potere delle immagini. E la forza narrativa della Storia. Accanto all’opera complessiva dell’illustratrice dell’annoci sono infatti albi senza parole, ai quali da quest’anno è dedicata una sezione specifica del premio; libri di divulgazione che raccontano la fotografia; romanzi tradotti con illustrazioni italiane; libri fatti ad arte che celebrano la forza emotiva del colore. E pure la scrittrice dell’anno,, dialoga spesso con le immagini all’interno dell’albo illustrato. Perciò dopo i romanzi a fumetti - sezione introdotta nel 2014 per rispondere a una tendenza in costante crescita, quella del graphic novel – anche la ricchissima, complessa e raffinata categoria dei “Silent Books” trova ora uno spazio specifico all’interno del riconoscimento, per la sua capacità di affidare la narrazione di storie alla potenza comunicativa delle immagini, adatta a tutte le fasce d’età e alle più diverse competenze di lettura, anche interculturale.Miglior libro senza parole di questa nuova sezione, l’albo silenzioso diProfessione coccodrillo, illustrato daper Topipittori, ritenuto un «caso esemplare» di Silent Book capace di raccontare «una storia quotidiana e sorprendente, scomposta in piccoli quadri dal ritmo perfetto». Una storia in buona compagnia con il Miglior libro mai premiato, un titolo pubblicato per la prima volta in Svizzera nel 1978 e subito tradotto dalla Emme edizioni di: Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf di,tornato in libreria questa primavera grazie a LupoGuido, nuovo marchio editoriale dedicato all’albo illustrato di qualità; e, infine, un terzo silent book c’è anche nella categoria Miglior albo illustrato 2018, vinta da ’45 di(Orecchio Acerbo), un libro che racconta la fine della guerra, e lo fa in silenzio, amplificando le paure, le emozioni, gli agguati, l’attesa, la gioia.La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 maggio (ore 15) a Genova nella sede del Munizioniere di Palazzo Ducale, con la consueta e fitta partecipazione di autori, illustratori ed editori. Nel corso della cerimonia sarà consegnato anche ilalla libreria per ragazzi dell’anno, promosso dal Gruppo editori per ragazzi di AIE-Associazione Italiana Editori con Andersen e assegnato, quest’anno, allamentre il Premio alla biblioteca per ragazzi dell’anno va a, Punto Prestito e Sala Studio della Biblioteca comunale di Città di Castello.Ma ecco i vincitori delle altre sezioni del premio:(Protagonisti della cultura per l’infanzia);(traduzione di) per Passo davanti (Coccole Books, Miglior libro 0/6 anni);con Sai fischiare Joanna? (illustrato dae tradotto da, Iperborea, categoria Miglior libro 6/9 anni);, con Victoria sogna (Miglior libro 9/12 anni, illustrato dae tradotto daper Terre di Mezzo);con Lost & Found (Miglior libro oltre i 12 anni, tradotto daper Feltrinelli Up);, L’isola del muto San Paolo edizioni), Miglior libro oltre i 15 anni. E ancora, Miglior libro di divulgazione quello diGuarda! La fotografia spiegata ai ragazzi (Contrasto, tradotto da Valentina De Rossi); Miglior libro fatto ad arte, Colorama. Il mio campionario cromatico di, tradotto da(L’Ippocampo); Miglior libro a fumetti, La guerra di Catherine, di(illustrato dae tradotto daper Mondadori); Miglior progetto sul digitale,Una giuria allargata di esperti da tutta Italia voterà infine per il SuperPremio Andersen, il libro dell’anno, intitolato alla memoria di, fondatore della rivista e del Premio.