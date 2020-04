Restare a casa senza annoiarsi: una bussola per orientarsi tra le proposte per i bambini di editori, autori e artisti specializzati

Una storia al giorno…toglie la noia (e la paura) di torno. Mentre l’Italia si riorganizza intorno alle mutate esigenze del tempo di quarantena, anche alcuni editori specializzati per ragazzi si sono debitamente attrezzati per fronteggiare il momento di stallo. E fioriscono così proposte di vario segno, accomunate tutte da una gran voglia di colmare quel “distanziamento sociale” transitorio doverosamente imposto dall’emergenza sanitaria, che priva però bambini e ragazzi del prezioso contatto con quei luoghi di aggregazione, formazione e confronto (scuole, oratori, palestre, chiusi sino a data da destinarsi) che costituivano la loro quotidianità prima della pandemia da Covid-19. Ma vediamone qualcuna tra le più significative.



La casa editrice Il Castoro di Milano, ad esempio, si è inventata una TV social. Si chiama Castoro TV, ma non è la solita emittente televisiva: ha infatti l’impronta personale di una sigla editoriale impegnata dal ’93 nel settore ragazzi con 400 titoli in catalogo per tutte le età (dai libri illustrati per l’età prescolare, alla narrativa per bambini e ragazzi, alla non-fiction, fino ai libri young adult e alle graphic novel), legati dal filo della curiosità, del pensiero divergente, del sorriso e di una passione che sprigiona il piacere della lettura. Così, ogni giorno e ad orari stabiliti, il palinsesto del Castoro (con appuntamenti quotidiani sulle pagine social Facebook e Instagram) offre minicorsi, giochi e letture in compagnia dei tanti autori della “scuderia”, ovvero scrittori di razza che si sono fatti coinvolgere con grande entusiasmo dedicandosi a grandi e bambini, insegnanti e pubblico appassionato, per rimanere vicini anche nell’isolamento domestico e riempire le giornate (e le case) di sano divertimento, nuove idee e stimoli. La programmazione è pomeridiana e serale, dalle 14.30 alle 21: la mattina è riservata invece a proposte di didattiche creative a distanza per insegnanti (alle 9.00) e video o audio letture di storie per i piccolini, ogni giorno alle 11.



Più in dettaglio, alle 14.30 su Instagram IGTV c’è il breve corso in pillole di rap a cura di Kento, il rapper autore di Te lo dico in rap; alle 16.30, su Instagram e Fb, è la volta di “Sfide Castoro”, ovvero un’interazione avventurosa con quattro scrittori di punta come Pierdomenico Baccalario, Tommaso Percivale, Eduardo Jàrengui e Federico Taddia (autori di Il manuale delle 50 avventure, Il manuale delle 540 missioni e Il manuale delle 50 rivoluzioni) che propongono ai bambini e ragazzi un’avventura, una “missione” o addirittura una rivoluzione da compiere…tra le mura domestiche. Per i più piccolini, che non possono tirare tardi anche se le scuole sono chiuse, sono invece previste le storie della buonanotte, su FB ogni sera alle 21, mentre la scuola può proseguire con la didattica a distanza degli autori del Progetto Scuole del Castoro, attraverso attività proposte ai docenti, alle ore 9, sui consueti canali social (o tramite iscrizione alla newsletter insegnanti). Si intitola infine “Letture in bacheca” lo spazio dedicato, ogni mattina alle 11 su Facebook, alla condivisione di letture in video o audio donate in Rete da librai, bibliotecari, genitori, educatori ed amici da tutta Italia. Perché le storie aiutano a resistere.



Lo sa bene Lapis edizioni di Roma, che in piena emergenza Coronavirus ha scelto di rimanere vicino ai propri lettori, alle famiglie e alle scuole (benché chiuse) attivando i canali YouTube e SoundCloud con l’hashtag #acasaconlapis e realizzando, ogni settimana, contenuti audio e video originali: letture, interviste, approfondimenti, videolaboratori e tanto altro, grazie agli autori, illustratori ed esperti che già contribuivano alla “mission” della casa editrice nata nel 1996 e attenta in particolare a lettori dai tre ai 15 anni, per i quali non si occupa solo di fiabe e racconti ma anche di saggi divertenti, colorati, guide turistiche, filastrocche per i più piccoli, narrativa per i più grandi e molteplici albi illustrati di qualità capaci di vedere il mondo con gli occhi delle bambine e dei bambini. Per essere aggiornati sui contenuti della settimana, basta iscriversi ai canali YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXZ5FcF3gC1Sb1aOMhksHg

e SoundCloud: https://soundcloud.com/user-931334770/ dove scoprire le varie proposte.



Qualche esempio concreto? I fan di Gek Tessaro, geniale autore, illustratore e creatore del teatro disegnato di narrazione, possono ascoltare il suo racconto de Il principe della gioia, la sua inedita rivisitazione della nota fiaba dei fratelli Grimm (pubblicata in marzo da Lapis: il primo capitolo al link https://youtu.be/YlAwtSrREcw, il secondo su https://youtu.be/vNqonFsv0mM). Una storia a due voci è invece quella narrata da Martina Forti con Lorenza Cingoli dal titolo Raffaello e lo scorpione lucente, romanzo a quattro mani nella collana “Sì, io sono”, dedicata ai grandi della storia quando erano ancora piccoli (link: https://youtu.be/ChixBze3jCk). Non manca la divulgazione, con Bruno Cignini che parla del suo (attualissimo, visto che narra di specie selvatiche a contatto con l’umanità urbanizzata) Animali in città (https://youtu.be/P9N95HAhIow), mentre la strategia adottata da Valeria Conti per fare innamorare i bambini della Roma antica è orchestrata nei due romanzi Nei sotterranei del Colosseo e L’enigma della fibula d’oro, titoli della nuova collana “All’ombra del Colosseo”.



Ingredienti per tutte le età, e per tutti i gusti. Sul versante dei laboratori, provate a vedere cosa propone Serena Viola per bambini dai 5 anni costretti a casa (su https://youtu.be/cfIiImTpnx8), mentre se siete appassionati di lettura (e di esperienze di lettura) non vi resta che sintonizzarvi con il pirotecnico Andrea Valente, con la sapiente Luisa Mattia e con il fantasioso Nicola Brunialti che vi racconteranno, rispettivamente, Ventimila leghe sopra i cieli (giostra fantastica di storie e poesie: https://soundcloud.com/user-931334770/andrea-valente-ventimila-leghe-sopra-i-cieli-lettura), Dieci libri per Mariam (uno dei racconti di La felicità è appesa ai sogni, libro dedicato all’integrazione, all’identità, alla cittadinanza e alla lotta per trovare la propria strada: https://soundcloud.com/user-931334770/luisa-mattia-la-felicita-e-appesa-ai-sogni-lettura) e Saturnino (la storia di Saturnino Mitraglia, dodicenne amante dello skate, e del suo trasferimento sul pianeta Dakron:

https://soundcloud.com/user-931334770/nicola-brunialti-saturnino-lettura).



E se Maria Meo, educatrice, blogger e pedagogista (EducaMente), racconta il suo rapporto con la lettura (link: https://soundcloud.com/user-931334770/esperienze-di-lettura-maria-meo-educamente), l’illustratore di lungo corso Attilio Cassinelli, in arte Attilio (autore di oltre 200 libri tradotti in una quindicina di lingue) ha preparato un dono per i più piccoli: una serie di illustrazioni da colorare, realizzate apposta per Lapis e per questi giorni in cassa, con i suoi personaggi più amati dai bambini. Su https://bit.ly/3dt21j1 il primo pdf da stampare, e se proprio aveste la stampante rotta o senza toner, basta poggiare il foglio sullo schermo alla massima luminosità per ricalcare il disegno e il gioco è fatto.



Ma a proposito di giochi, anche la Panini di Modena si è industriata per offrire, soprattutto ai più piccoli, occasioni di svago e apprendimento creativo per il sollievo delle famiglie. Tra le proposte: “In casa gioca e leggi” è la nuova pagina del sito dove trovare spunti di attività da realizzare con i bambini, oltre alla messa a disposizione gratuita di parti di libri e di ebook, mentre la sezione “Zerotre” offre invece letture e ninne nanne per rasserenare gli animi. In campo anche la beniamina dei più piccoli: la Pimpa di Altan, deliziosa cagnolina a pois rossi creata da Altan che consente di viaggiare con la fantasia, giocare, colorare e leggere le sue avventure mentre un altro personaggio amatissimo dai bambini, Giulio Coniglio di Nicoletta Costa, offre spunti per cucinare in famiglia, creare lavoretti artigianali e imparare le prime parole di inglese. Non manca una sezione divulgativa, con il "Giocaquiz dell’Antica Roma", e un abstract di Missione Casa, ricco di curiosità e attività da sperimentare, per cimentarsi in sfide diverse dalle solite. Se poi avete inclinazioni artistiche, potete divertirvi con Mano Felice a disegnare gli animali in modo inimmaginabile, nella sezione “Giochi d’artista”. Per i lettori più grandi, Panini ha pensato a quattro e-book gratuiti nella sezione narrativa: si tratta di Nella terra della notte, il primo titolo della Banda delle Bende; Mary Shelley, parte della collana Losche Storie, e due libri dedicati alle fiabe tradizionali di due affascinanti Paesi: Sulle ali del Condor. Fiabe dal Cile e Nel Bosco della Baba Jaga. Fiabe dalla Russia. Perché non c’è genere migliore della fiaba, luogo di tutte le ipotesi e alleata dell’utopia, per sperimentare orizzonti che estendono i confini dell’immaginazione. Come dice Aidan Chambers, infatti, noi siamo quello che leggiamo: ovvero, siamo nutriti di storie, che – a qualunque età – ci aiutano a crescere.



Di qui la scelta di Carthusia, trentennale casa editrice milanese di progetto, di creare in questo problematico e difficile periodo una nuova rubrica, sempre nell’ottica di tenere vivi legami, dialoghi a distanza e relazioni tra autori e pubblico di lettori. La rubrica, non a caso dedicata a tutti i bambini ma anche agli adulti, si intitola “Dai, raccontamela ancora!” ed è fatta di brevi video nei quali autori, illustratori, librai, bibliotecari, carthusine e amici di Carthusia raccontano, dalla propria casa, i libri pubblicati dalla sigla fondata da Patrizia Zerbi Monti con una squadra storicamente tutta al femminile. Il tutto è partito dall’idea di entrare virtualmente nelle abitazioni d’autore, per affacciarsi poi nella casa di ogni bambino a cui piace ascoltare storie. Sono racconti fatti attraverso tanti linguaggi e modalità diversi: la lettura con il libro aperto come nel caso di Arianna Papini e la sua Quaglia e il sasso, i burattini per il silent book Il principe azzurro e la Principessa Fuxia di Margherita Sgarlanda e Riccardo Francaviglia, le rutilanti immagini di Tararì tararera accompagnate dalla sola voce dell’archillustrautrice Emanuela Bussolati, oppure immagini e parole di Gek Tessaro che legge il suo albo Il cuore di Chisciotte... E poi, Antonio Ferrara, autore e illustratore poliedrico, la fatata musicista Elisabetta Garilli, la versatile Teresa Porcella, il poeta Bruno Tognolini e i titoli di poesia della collana Magnifici Versi illustrati dalle evocative immagini di Sonia Maria Luce Possentini, qui anche in veste di lettrice.



E ancora, i contributi di Beatrice Masini, Lorenzo Sangiò, Patrizia La Porta, Gionata Bernasconi, Alessia Canducci, Milena Tancredi, Fabia Tolomei, Valeria Petrone, Sabina Colloredo, Marianna cappelli, Sonja Riva, Simona Galimberti… Una pluralità di autori, autrici e artisti, per una sorpresa ogni giorno postata sulla pagina Facebook della casa editrice e su Instagram, con i video disponibili sul canale dedicato YouTube. Per essere sempre aggiornati, basta iscriversi al canale Youtube di Carthusia (https://www.youtube.com/channel/UCcwIL6R65MKywEfaLzVdwpg) e seguire le pagine social (#iostoacasa #ioleggoacasa #dairaccontamelaancora #carthusia #nuovestorie).



In questo momento particolare, infine, non si sottraggono alla scommessa di condividere storie nemmeno gli autori di Terre di Mezzo, editore che da 25 anni a Milano “abita” i confini dei generi più diversi con la capacità di porsi domande, lasciare spazio all’ascolto, dare attenzione al sociale con passione per il futuro, misurandosi con la complessità del presente (sin dall’inizio, quando nel 1994 la sigla nacque come giornale di strada venduto da migranti e scritto da giovani professionisti trasformando così la fragilità in risorsa e ora ha un catalogo con 60 nuovi titoli annui). E siccome i libri, per loro, sono una passione da condividere «per raccontare la realtà e inseguire l’utopia» sentendosi «liberi di andare e tornare» per cercare, e magari trovare, nelle pagine una guida, un testo adatto ai propri bambini o un manuale per fare qualcosa da sé con le proprie mani, ecco che l’impegno culturale, educativo e in una parola sociale di Terre di Mezzo (declinato fra il resto, in tempi “normali”, nella fiera sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” o in esperienze come La Grande Fabbrica delle Parole, laboratorio di scrittura creativa gratuito per i bambini, o La Notte dei senza dimora, che invita i cittadini in piazza ogni anno nella Giornata ONU contro la povertà) propone a chi è costretto a casa un programma creativo di videoletture, tutorial, disegni da colorare e altri contenuti gratuiti.



Da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile alle 12, ad esempio, è su Facebook e Instagram (IGTV)la videolettura integrale di Una gallina nello zaino (di Guia Risari, con le illustrazioni di AnnaLaura Cantone), mentre fino a domenica scorsa è stata programmata la videolettura integrale del Il Piccolo Principe (nella versione raccontata da Valeria Docampo e Agnès de Lestrade) in 7 puntate, ancora visibile sulla pagina Facebook e sul sito di Terre di mezzo (www.terre.it ) , in costante aggiornamento. Tra le proposte attinenti alla pandemia, da segnalare il poster di Pandino per esercitarsi a lavar bene le mani; i divertenti tarocchi tutti da colorare, disegnati da Marianna Coppo; i “ritratti di virus” che diventano buffi personaggi da colorare a firma di Elise Gravel; il giornalino della quarantena, di Valeria Docampo e Agnès de Lestrade, ottimo espediente per esprimere emozioni paure e aspettative legate ad un momento inedito della nostra storia. E ancora, le stampe di Gemma Correll, da colorare, per prendere con ironia anche queste settimane e “Come si disegna un leone?” spiegato in uno scanzonato videotutorial da Ed Vere, autore di Questo (non) è un leone.



Di altri tutorial si occupano invece, sempre per Terre di Mezzo, gli autori dei manuali della collana Ecofficine, proponendo idee creative semplici e divertenti da realizzare in casa anche con i bimbi. Tra questi, un video tutorial in cui si illustra il progetto “Stampiamo gli animali di patate”, tratto da La stampa fatta in casa, di Elena Campa, che insegna a realizzare dei timbri utilizzando le patate. Alla personalizzazione dell’igiene più che mai necessaria fa ricorso un video tutorial realizzato da Lucia Genangeli, autrice di Il primo sapone non si scorda mai in cui spiega, insieme al suo bambino, una ricetta semplice e divertente che permette di riutilizzare ritagli di sapone per crearne uno nuovo e originale. Si può poi imparare a realizzare un flipbook (piccolo libro che, sfogliato, crea un effetto ottico di immagini in movimento) e un taumatropio (ovvero un disco che crea un'illusione ottica), entrambi antenati degli attuali cartoons, grazie a videotutorial tratti da Crea il tuo cartone animato di Danilo Cinciripini, Nadia Abate e Paola Paradisi. Per non annoiarsi mai. Coltivando la curiosità, senza confini. © RIPRODUZIONE RISERVATA