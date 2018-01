A Scampia, inizia l’anno con la bellezza

Martedì 2 Gennaio 2018, 11:57

Ho pianto. Sì, la sera del primo giorno dell'anno, ho pianto! Ho pianto di commozione per la bellezza a cui ho assistito: il concerto di Capodanno del Coro giovanile del San Carlo, diretto dal Maestro Carlo Morelli.Ho sentito la bellezza della musica e del canto: voci splendide, armoniose e potenti, voci all'unisono.Ho visto la bellezza di quei volti giovani che esprimevano gioiosa passione, forza pacifica, amore per l'arte.Ho assistito al miracolo dell'educazione. Il Maestro Morelli è un formidabile educatore. Tiene insieme i giovani, ne valorizza i talenti, insegna loro i segreti della musica e del canto. Testimone di in patto intergenerazionale, egli è un vero costruttore di futuro, di un futuro di bellezza.Ho visto i Rom, quelli lasciati senza casa dall'incendio del campo di via Cupa Perillo dello scorso agosto, che da allora vivono accampati alla meno peggio lì, nell'Auditorium.Rom giovani, con molti bambini. Volti belli e sorridenti. Prima del concerto hanno fatto ascoltare qualche minuto della loro coinvolgente musica tradizionale. Qualcuno tra loro e tra il pubblico ha anche ballato, con grazia. Poi, il gruppo Rom ha seguito ordinatamente in platea e con entusiasmo il programma del Coro. Un esempio per tutti. Un esempio che in poche ore ha fatto fuori molti pregiudizi e ha mostrato plasticamente cos'è l'integrazione tra culture e persone diverse.La bellezza, è vero, cambia il mondo! Stasera, all'Auditorium di Scampia, in questo piccolo pezzetto di mondo, mi sono avvicinato alla bellezza. L'ho contemplata e gustata. Ho lasciato che toccasse il mio cuore e facesse cantare la mia umanità. Ho pianto, pianto di commozione. Non poteva cominciare meglio il nuovo anno!Giuseppe Finaldi