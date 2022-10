Vespe orientalis, continuano gli avvistamenti in Campania: «non bisogna attaccarle»

«Le vespe orientalis stanno sciamando. Nuvole di insetti si posizionano verso i piani alti dei condomini del circondario napoletano: Nola, Mugnano, Fuorigrotta, Bagnoli e altre località». Questa la segnalazione fatta al Mattino che evidenzia il problema dell'arrivo delle vespe orientalis in Campania.

«Situazione molto pericolosa perché le persone, avendo paura, hanno tentato di uccidere qualche insetto. Questo suscita l'attacco a sciame di altre vespe. Bisogna lasciarle stare perché sono a caccia di altri insetti essendo insetti carnivori nemici atavici delle api. Evitare in questo caso di tenere finestre aperte proteggersi con zanzariere e in caso proteggere il condominio attaccato con trappole di cattura come fanno i viticoltori per proteggere i filari d'uva delle vigne».