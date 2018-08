Sabato 18 Agosto 2018, 18:20

Volevo segnalare che in pieno boom turistico, in agosto, con la maggior affluenza di turisti, le piu rinomate e importanti pizzerie napoletane sono chiuse per ferie!! Trovo scandaloso visto che molti turisti ci chiedono proprio di andare a mangiare le pizze segnalate nelle piu importanti riviste turistiche.Certo che noi napoletani non abbiamo ancora colto questa grande opportunità.....