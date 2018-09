Lunedì 24 Settembre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 09:48

Le foto scattate tra corso Umberto I e piazza Mercato, tra via Antonietta De Pace e via Bartolomeo Chioccarelli, mostrano la situazione di degrado e inciviltà dovuta a scarichi di materiale di risulta e grossi cartoni sversati in strada con gran disinvoltura.Un cittadino irritato e demoralizzato, dall'inefficienza di una amministrazione molto carente, ma anche per il menefreghismo e l'inciviltà di molti cittadini che rendono Napoli, una città inospitale dal punto di vista igienico.