Ischia, nel fango trova un angioletto, la storia dei soccorritori

«Mi dispiace tantissimo per le persone che hanno perso la vita a Ischia. Ieri mentre scavavo ho trovatto un angeletto. Che sia un simbolo di speranza».

Il regista rumeno Virgil Asoltanei è sull'isola verde per aiutare a spalare fango. La faccia e le mani sono sporche, dalle immagini Asoltanei poggia il piede su montagne di detriti. Ha contattato la comunità rumena per farsi aiutare. Dalle macerie una piccola statuina. Asoltanei la bacia: per lui è un segno di ripresa, di speranza.