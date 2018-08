Giovedì 30 Agosto 2018, 10:27

Gentile Redazione,questa foto è stata scattata in via Duomo, a Napoli, e documenta lo stato delle caditoie totalmente ostruite dal terreno. La stessa situazione si verifiche anche in altre zone di Napoli, da via Domenico Fontana a via Piscicelli.Si approssima la stagione autunnale con possibili intense piogge: che il Comune intervenga.