Lunedì 19 Agosto 2019, 16:40

Buongiorno,ho sperimentato per mia sfortuna i servizi igienici della Stazione di Napoli Centrale. È veramente inaudita la sporcizia che si trova in questi bagni tenendo conto tra l’altro che tali servizi sono a pagamento. Ed è vergognoso che siano inutilizzabili e che si rischi a tentare di reclamare. Sono stato apostrofato in malo modo da una persona cui mi ero rivolto per (pensavo) segnalare lo stato dei bagni in quel momento: la risposta è stata volgare e inaccettabile.Quale è la funzione cui è preposta nella stazione centrale di Napoli la cura e il controllo dei servizi offerti alla Clientela?Quello che guasta oltretutto è la mancanza di qualunque disponibilità a raccogliere reclami: quando ho chiamato il numero di Grandi Stazioni a Roma, mi hanno detto: «on sappiamo indicarle a che rivolgersi, ma scriva una mail e se non le rispondono richiami ancora» (???)