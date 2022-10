Via Marano-Quarto, «quasi impossibile muoversi con questa strada»

Volevo segnalare un grave problema a Marano di Napoli, siamo davvero disperati. Viviamo in una via disastrata, siamo poche famiglie e, andando a reclamare in comune, nessuno ci ascolta. Per chi è residente qua è pericoloso: con questa strada è quasi impossibile muoversi, ma chi abita qua deve per forza fare questa strada. Quando danno fuoco alle terre vicine o alla spazzatura, oltre alla puzza, si possono prendere pure brutte malattie. Non si può vivere così qua a Marano, in via Marano-Quarto, dal civico 62 al civico 80 siamo messi male. Nonostante ci sia il divieto di accesso, passa chiunque perché è una scorciatoia tra Marano e Quarto.