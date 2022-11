«Noi medici corsisti in Campania non pagati dallo scorso maggio»

Buongiorno, vi contatto per sollevare un problema e mettervi a conoscenza.

Sono un medico napoletano,

ho sostenuto e vinto il concorso di formazione specifica in Medicina generale il 23 febbraio 2022 per la regione Campania. Firmato il contratto studio/lavoro ad aprile 2022 e preso servizio con inizio del corso il 29 aprile 2022. Dal mese di maggio ad oggi non ci è stato pagato neanche 1 mese... Abbiamo mandato pec a tutti gli enti preposti e al presidente De Luca (nessuno ci ha risposto).

Allora abbiamo contattato la Fimmg nazionale, che si occupa della formazione, con loro abbiamo avuto un incontro online e dopo loro sollecitazione, è stato "apparentemente" emesso il pagamento e ci è stato detto "a breve".

Queste sollecitazioni con Fimmg sono avvenute ai primi di ottobre... Siamo circa 200 corsisti, in Campania, che da maggio ad oggi (7 mesi) non hanno ricevuto pagamento della borsa stanziata di euro 900 lordi mensili.

Superata la rabbia iniziale, questo atteggiamento fa sorridere, perché poi lamentano mancanza di personale medico e crisi dovuta ai medici di medicina generale (di famiglia per intenderci) che stanno andando in pensione...

La mia domanda è: le borse sono stanziate a livello nazionale ed erogate a livello regionale: che fine hanno fatto i nostri soldi? Forse sono stati utilizzati per le famose luminarie?....