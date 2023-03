Vomero, ogni giorno è una «scoperta» per i pedoni

Ci segnalano, in via Luca Giordano, zona Vomero, che ogni giorno è una «scoperta» per i pedoni.

Ormai però questo tipo di scoperte, sembrano essere di «normale amministrazione», non ci si stupisce nel trovare la strada ingombrata da cartoni, o altro tipo di spazzatura, ma al contrario si può avvertire un senso di stranezza nello scovare strade pulite e intatte, segno di civiltà e rispetto che da tempo sembra mancare per le strade di Napoli.

Il sindaco Manfredi aveva annunciato una pulizia straordinaria della città, ma sembra non bastare per contrastare l'emergenza rifiuti, servirebbero controlli e multe a chi non rispetta l'ambiente.